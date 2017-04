Cập nhật kết quả trận Chelsea vs Crystal, vòng 30 Ngoại hạng Anh (21h ngày 1/4).

Kết quả trận Chelsea vs Crystal, vòng 30 Ngoại hạng Anh

Trận đấu giữa Chelsea vs Crystal Palace tại vòng 30 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h tối nay (1/4). Xét về mọi mặt, từ phong độ, lực lượng đến đẳng cấp, The Blues đều vượt trội so với đối thủ nhưng thầy trò HLV Conte được dự đoán sẽ không có một trận đấu dễ dàng. Hầu hết các trụ cột của Chelsea đều vừa trở về từ ĐTQG sau giai đoạn tập trung, thi đấu mệt mỏi nên khó lòng đạt tình trạng thể lực sung mãn nhất.

Đội hình dự kiến:

Thông tin bên lề:

Chelsea thắng 8, thua 2 trên 10 trận đối đầu Crystal Palace trước đây.

Diego Costa, Eden Hazard, Victor Moses, Thibaut Courtóis và John Terry phía Chelsea vẫn còn đau nhẹ.

Crystal Palace vắng Jonathan Benteke, Connor Wickham, Mathieu Flamini và Pape Souare vì chấn thương.

Chelsea bất bại 5 trận liên tiếp gần đây theo kèo châu Á.

Chelsea thắng 7, hòa 1 trên 8 trận sân nhà gần đây theo kèo châu Á.

6 trên 8 trận sân nhà gần đây của Chelsea có nhiều hơn 2 bàn/trận.

Thùy Linh