Theo kết quả kinh doanh quý I/2017 được các ngân hàng công bố, hầu hết các ngân hàng quốc doanh đều có lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Vietcombank vươn lên vị trí số 1 về lợi nhuận quý đầu năm 2017. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đạt 2.206 tỷ đồng sau khi kết thúc quý I, tăng 20,1% so với cùng kỳ và là mức lãi cao nhất từ trước đến nay. Con số này đã đưa Vietcombank vươn lên vị trí số 1 về lợi nhuận quý đầu năm.

Cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2017, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đạt 2.544 tỷ đồng (tương đương tăng 5,8% so với cùng kỳ) và lãi sau thuế là 2.039 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, đây là quý có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ năm 2011 trở lại đây.

Còn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) , tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 2.277 tỷ đồng và 1.848 tỷ, tăng trên 9% so với cùng kỳ.

Ngoài 3 ngân hàng quốc doanh có vốn nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng ghi nhận mức lợi nhuận khả quan trong quý I/2017.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đạt 1.324 tỷ đồng (gấp 2,2 lần kết quả cùng kỳ năm trước) và sau thuế đạt 1.059 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt lợi nhuận trước thuế 1.055 tỷ đồng trong quý đầu năm 2017, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 25% kế hoạch năm 2017. Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tự tin sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 ở mức 4.532 tỷ đồng.

Là một trong những ngân hàng tư nhân có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý đầu năm 2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt được lợi nhuận trước thuế 309 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ, tăng tới 30% cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả ấn tượng này là nhờ ngân hàng đã tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, dự phòng.

Kết thúc quý I, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng đột biến, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, đạt 170 tỷ đồng và sau khi trừ thuế còn 136 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện, dự kiến trong năm 2017, 89,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2016, với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 13,4%, cao hơn so với mức tăng bình quân ước tính của năm 2016./.