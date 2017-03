Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2018 châu Âu ngày 27/3

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu ngày 27/3 được cập nhật trên Báo Giao thông.

Đêm 26/3, rạng sáng 27/3, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu tiếp tục diễn ra các trận đấu tại bảng C, E và F. Nhà ĐKVĐ World Cup ĐT Đức không gặp nhiều khó khăn khi hành quân tới làm khách trên sân của Azerbaijan. Trong khi đó, ĐT Anh cũng chỉ phải đọ sức cùng đối thủ yếu Litva tại Wembley. Ngoài hai cuộc đọ sức trên, một số cặp đấu khác như: Romania vs Đan Mạch, Montenegro vs Ba Lan, Scotland vs Slovenia cũng diễn ra hấp dẫn.

23h00 ngày 26/3: Azerbaijan vs Đức

23h00 ngày 26/3: San Marino vs CH Séc

23h00 ngày 26/3: Armenia vs Kazakhstan

23h00 ngày 26/3: Anh vs Lithuania

01h45 ngày 27/3: Bắc Ailen vs Nauy

01h45 ngày 27/3: Montenegro vs Ba Lan

01h45 ngày 27/3: Romania vs Đan Mạch

01h45 ngày 27/3: Scotland vs Slovenia

01h45 ngày 27/3: Malta vs Slovakia

G.H