Ngày 28/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức họp báo thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc xảy ra tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận kết luận: Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/3/2017 do Quản tài viên Trần Đăng Minh triển khai Quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS, ngày 18/1/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết về việc tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) trong lúc trường đang giảng dạy là không phù hợp; dẫn tới xô xát, gây mất trật tự, tạo sự phản ứng gay gắt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua sự việc nêu trên, bước đầu cho thấy có những thiếu sót, khuyết điểm liên quan đến nhiều ngành, cơ quan, đơn vị; do vậy trong thời gian tới cần phải làm rõ đúng, sai và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước mắt, để ổn định việc dạy và học của trường, ổn định dư luận xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong quá trình ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS, ngày 18/1/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết và Quyết định số 01/2017/QĐ-PS, ngày 2/3/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời khẩn trương phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh có biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để tạm dừng thực hiện Quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS, ngày 18/1/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tạo điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động của trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên, bảo đảm ổn định việc học tập của các em học sinh đang học tại trường đến hết học kỳ II, năm học 2016-2017 theo khung thời gian năm học đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết thúc năm học, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo tiếp theo.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy việc khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc gây mất trật tự xảy ra tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên vào chiều ngày 23/3/2017, nhất là việc sử dụng công cụ hỗ trợ và việc còng tay bà Đoàn Thị Dung; nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ thông tin và xử lý theo thẩm quyền đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Đoàn Thị Dung liên quan đến khoản nợ của Công ty TNHH Thanh Nguyên.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành Quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS đối với trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên của Quản tài viên Trần Đăng Minh và các cơ quan có liên quan; Từ đó, đề xuất biện pháp và xử lý nghiêm túc những hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Vụ việc được tóm tắt như sau: Ngày 10/10/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận có bản án phúc thẩm buộc Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ sở hữu trường Thanh Nguyên) phải trả nợ cho ông Nguyễn Đức Quang (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) hơn 117,6 tỷ đồng. Cùng với số tiền của ông Quang, đến nay, tổng số tiền mà Thanh Nguyên nợ của tổ chức, cá nhân là hơn 177 tỷ đồng. Sau 1 năm, công ty không trả cho ông Quang, ngày 2/11/2015, ông Quang có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đối với Công ty Thanh Nguyên. Sau khi triển khai các thủ tục, trình tự theo quy định, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành quyết định số 01/2017/QĐ-TBPS ngày 18/01/2017 tuyên bố phá sản đối vối Công ty Thanh Nguyên.

Ngày 6/2/2017, bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty Thanh Nguyên có đơn yêu cầu xem xét lại quyết định phá sản số 01 ngày 18/1/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.

Ngày 2/3/2017, Tòa án tỉnh mở phiên họp và ra quyết định không chấp nhận yêu cầu xem xét lại tuyên bố phá sản đối với Công ty Thanh Nguyên. Ngày 10/2/2017, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Phan Thiết ban hành văn bản giao Quản tài viên Trần Đăng Minh quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.

Ngày 16/3/2017, Chi cục Thi hành án Phan Thiết có văn bản xin ý kiến Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo về nghiệp vụ thi hành Quyết định số 01 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. Trong khi chờ hướng dẫn nghiệp vụ, ngày 20/3, Quản tài viên Trần Đăng Minh có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án Phan Thiết phối hợp hỗ trợ thi hành quyết định.

Sau đó, Chi cục Thi hành án Phan Thiết cử chấp hành viên trực tiếp thụ lý giải quyết tham gia. Chiều 23/3/2017, Quản tài viên Trần Đăng Minh, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Phan Thiết, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Phan Thiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lực lượng vệ sĩ do quản tài viên thuê đến Trường Thanh Nguyên yêu cầu Giám đốc Công ty Thanh Nguyên bàn giao tài sản và tài liệu liên quan theo quyết định phá sản. Sau đó xảy ra việc còng tay bà Đoàn Thị Dung (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên) trong giờ học tại trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Trong sáng 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đã làm việc với trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên để thông báo rõ quan điểm, chủ trương giải quyết của tỉnh Bình Thuận như nêu trên; qua đó sớm ổn định tư tưởng của đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường, tiếp tục hoàn thành chương trình giảng dạy đến hết năm học 2016-2017.

Nguyễn Thanh/TTXVN