Ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu về việc bà Đoàn Thị Dung - Chủ trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên bị nhóm nhân viên bảo vệ chĩa súng đe dọa và còng tay ngay trong trường học.

Liên quan đến việc chủ trường mầm non chị nhóm người mặc đồng phục chia súng đe dọa, còng tay trong trường học như Phapluatplus.vn đã thông tin trước đó trong bài viết " Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ "Chủ trường mầm non bị chĩa súng, còng tay trong trường học ".

Clip nhóm bảo vệ ngang nhiên mang theo vật giống súng vào trường học. (Nguồn: FB Hoang Trung Ngo)

Ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu về vụ việc xảy ra vào ngày 23/3 vừa qua tại Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo báo cáo, vào khoảng 14h ngày 23/3, quản tài viên Trần Đăng Minh thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc thuê nhân viên của Công ty Bảo vệ Vũ Long tới trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên để thi hành quyết định tuyên bố phá sản của TAND TP Phan Thiết đối với công ty TNHH Thanh Nguyên theo điều 16 của Luật Phá sản là hoàn toàn đúng.

Thời điểm diễn ra sự việc, Đại diện Viện Kiểm sát và Chi cục thi hành án dân sự TP Phan Thiết, Công an phường Xuân An cũng tham gia để giám sát và giữ trật tự.

Bà Dung bị còng tay trước sự chứng kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tại đây, "bà Đoàn Thị Dung có thái độ không hợp tác với cơ quan thi hành quyết định tuyên bố phá sản và có hành vi chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ, lôi kéo nhân viên công ty la lối, sau đó sử dụng can xăng mở nắp đòi tự thiêu… nhằm cản trở người thi hành công vụ.

Việc bà Dung đưa lên mạng những thông tin thiếu khách quan để có lợi cho bản thân mình, làm ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội tại địa phương, hành vi trên cần phải xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật", báo cáo nêu rõ.

Một người trong số mặc đồng phục bảo vệ đã rút vật giống súng uy hiếp giáo viên trong trường.

Nhận thấy hành vi của bà Dung có khả năng gây nguy hiểm đến sự an toàn của các em học sinh và những người có mặt tại đó. Các nhân viên của Công ty Bảo vệ Vũ Long đã dùng súng hơi cay đưa lên ngăn chặn và sử dụng còng số 8 khống chế bà Dung.

Tuy nhiên, việc sử dụng súng hơi cay và còng số 8 với bà Dung là chưa cần thiết nên đã gây bức xúc tới nhiều người dân, phụ huynh học sinh và giáo viên có mặt tại trường.

Ngay sau đó những clip ghi lại quá trình diễn ra tại Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên được chia sẻ lên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã kết luận bà Đoàn Thị Dung có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

P.T (T/H)