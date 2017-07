Từng bị Khởi My 'chất vấn' có phải gay hay không, Kelvin Khánh vẫn thoải mái 'chơi lầy' khi ôm cứng Tronie đòi hôn tới tấp trong buổi ra mắt MV của cựu thành viên 365.

Kelvin Khánh quyết hôn cho được Tronie trong sự cổ vũ của... vị hôn thê

Lâu nay, giới tính của Kelvin Khánh luôn nằm trong vòng nghi vấn không rõ ràng dù đã làm lễ đính hôn với Khởi My. Khởi My từng tâm sự cô đã "tra khảo" bạn trai trước khi đồng ý tiến đến hôn nhân và được anh khẳng định "máu gái muốn chết". Nam ca sĩ sinh năm 1994 lý giải, do "điệu" và tính cách thoải mái với bạn bè, đặc biệt là những thằng bạn thân nên anh hay vướng vào nghi án "giới tính linh hoạt".

Trong họp báo ra MV của ca sĩ Tronie chiều 26.7, Kelvin Khánh sánh đôi bên Khởi My với vẻ nhí nhảnh, đáng yêu còn lấn át cả bạn gái. Thậm chí nam ca sĩ còn ôm cứng chủ nhân MV Ai khiến em như vậy trong tiếng thách thức của vợ sắp cưới.

Tronie bật mí sản phẩm Ai khiến em như vậy là bài hát đặc biệt mà anh dành tặng cho người chị thân thiết sau đổ vỡ chuyện tình 8 năm. Đồng thời cũng là món quà cảm ơn fan của giọng ca The Remix 2017 vì họ chưa bao giờ bỏ rơi anh dù là những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Khởi My - Kelvin Khánh được xem là cặp đôi "lầy lội" bởi sự ''bá đạo'' không ai sánh bằng

Khoảnh khắc Tronie vùng vẫy trong vòng tay Kelvin Khánh

Thùy Linh

Ảnh: Tuyền Võ