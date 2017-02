Sau nhiều giờ đấu súng với lực lượng chức năng, hai kẻ vận chuyển 39 bánh heroin ở Lai Châu bị bắt.

Chiều 28/2, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) tổ chức họp báo về kết quả đấu tranh chuyên án 217L, bắt giữ 2 người vận chuyển 39 bánh heroin là Hạng A Lau (52 tuổi) và Sồng Thị Dí cùng trú huyện Mộc Châu (Sơn La).

Đây là chuyên án thu giữ số lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Theo công an, từ đầu tháng 1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Tân Uyên nắm được thông tin một người dân tộc H'Mông ở Sơn La thường xuyên vận chuyển ma túy số lượng đến Lào Cai tiêu thụ.

Ngày 24/2, ban chuyên án quyết định triệt phá. Đúng 14h cùng ngày, trinh sát phát hiện 2 người trên đi xe máy, di chuyển theo hướng Than Uyên - Tân Uyên.

Tại Km 379 quốc lộ 32, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cặp đôi không chấp hành. Họ vứt một ba lô chứa 39 bánh heroin xuống lề đường. Lúc này, Hạng A Lau đã chống trả lực lượng chức năng.

Tại đây, 2 cán bộ thanh tra huyện Than Uyên là Nguyễn Viết Tiếp, Nguyễn Văn Đoàn đi công tác ngang qua cũng vào hỗ trợ công an. A Lau rút súng bắn vào lực lượng vây bắt làm anh Đoàn bị thương ở chân rồi cùng Sồng Thị Dí chạy vào khe núi lẩn trốn.

Sau khi nổ súng chống trả lực lượng chức năng, 2 người vận chuyển heroin bị bắt. Ảnh: TTXVN.

Đến 15h10 cùng ngày, lực lượng đánh án bắt giữ Sồng Thị Dí trong khi A Lau bỏ chạy và dùng súng uy hiếp công an.

Đến 17h20 cùng ngày, A Lau bị khống chế. Lực lượng chức năng thu giữ từ người này khẩu súng K59 và 7 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi khai rằng ngày 23/2, A Lau nhận vận chuyển thuê số heroin trên cho một người tên Củ (người Lào) sang Lào Cai với thù lao 150 triệu đồng.

Lau được Củ trang bị súng ngắn, xe máy, giấy tờ xe và 2 triệu đồng làm phí đi đường. Khi đi đến địa phận huyện Tân Uyên, cả 2 bị lực lượng Công an huyện Tân Uyên phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Tân Uyên đã chuyển nghi can cùng tang vật cho Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thường trực Huyện ủy Tân Uyên đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá chuyên án 217L.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Trần Anh