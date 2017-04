Hoàng Hào, người đàn ông sinh năm 1994 tung clip sex với nữ sinh lớp 11 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khởi tố vì tội Làm nhục người khác.

Mạng xã hội và phim ảnh người lớn tràn lan trên mạng khiến nhiều nữ sinh ngày nay có suy nghĩ lệch lạc, dễ dãi hơn trong các mối quan hệ tình cảm.

Không ít cô gái nhẹ dạ cả tin và ham mê sắc dục để rồi lãnh hậu quả đáng tiếc vì bị người tình phát tán clip sex lên mạng. Nữ sinh xinh xắn lớp 11 tên Nguyễn Thị N. ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình là trường hợp điển hình.

Quen biết nhau chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 1.2016, Nguyễn Thị N. và bạn tình lớn tuổi tên Hoàng Hào đã đi nhà nghỉ rồi làm chuyện ấy. Không những thế, Hoàng Hào còn quay lại cảnh 'mây mưa' giữa hai người trong bóng đêm để làm kỷ niệm. Nguyễn Thị N. dễ dãi và tin vào lời đường mật của Hào nên chấp thuận chuyện này.

Trong thời gian yêu đương, Hoàng Hào tìm cách tán tỉnh và giấu chuyện đã có vợ nên N. phải lòng y. Tuy nhiên, khi phát hiện Hào đã có vợ con, N. quyết định chấm dứt chuyện tình cảm.

Tháng 2.2017, do ghen tuông vì thấy N. có bạn trai mới, Hào đã gửi clip sex với nữ sinh này cho một số bạn bè thông qua Facebook cá nhân.

Đến ngày 9.3.2017, clip sex này bị phát tán trên Facebook và YouTube khiến Nguyễn Thị N. và người thân sốc nặng. Rộ tin N. quá uất ức dẫn đến chuyện tự tử, song thật may là có người phát hiện kịp thời và cứu em thoát chết.

Để tránh bíu rìu dư luận, gia đình đã xin trường cho N. tạm nghỉ học một thời gian.

Ngày 9.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Hào, trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn về tội Làm nhục người khác. Tại cơ quan công an, Hoàng Hào khai nhận hành vi phát tán clip sex với N. cho nhiều người xem.

Hoàng Hào tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn.

Đầu tháng 2.2017, chuyện thầy giáo 8X tung loạt clip sex với nữ sinh 9X bị đào mộ cũng khiến dân mạng xôn xao .

Tháng 6.2015 từng có nữ sinh ở Đồng Nai tự sát vì bị bạn trai cũ tung clip sex, sau đó thủ phạm đã bị công an bắt giữ. Thế nên những kẻ đang có ý định bỉ ổi này hãy dừng ngay hành động của mình để tránh làm tổn thương cũng như gây ảnh hưởng đến danh dự, tính mạng tình cũ để rồi bị xộ khám.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh các nữ sinh cần biết giữ mình hơn trong mối quan hệ với người khác giới.

Là nạn nhân trong vụ bị tình cũ phát tán clip sex cuối tháng 9.2016 ở Hà Nội , hot girl N.K.L gửi đến các bạn trẻ lời khuyên: “Trong chuyện tình cảm, những gì riêng tư của mình thì nên kín đáo một chút. ‘Yêu nhau’ chỉ nên để riêng cho hai người biết thôi. Những bạn là người yêu cũ của nhau thì đừng nên làm phiền đến cuộc sống hiện tại nữa, vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Những hành động mà bạn tưởng chừng rất nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người ta hiện tại và mãi sau này”.

