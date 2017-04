Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Linh khai nhận do nợ nần nên thực hiện vụ trộm xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ.

Đại úy Nguyễn Xuân Chiến - Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho hay: Nghi can Nguyễn Duy Linh trộm xe Range Rover vào tối 28-4 khai nhận do nợ nần nên đã thực hiện vụ trộm xe trên để bán lấy tiền trả nợ.

Hiện trường vụ trộm xe gây tai nạn liên hoàn vào tối qua.

Tối 28-4, anh Bùi Tuấn Anh dừng chiếc Range Rover trên đường ở phố Tây Sơn để mua thuốc. Lợi dụng việc này, Linh lẻn vào phóng xe bỏ chạy.

Khi đến ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, chiếc xe đã đâm vào một xe máy và kéo lê chiếc xe này dưới gầm. Xe Range Rover tiếp tục đâm vào 4 chiếc xe máy khác trước cửa quán KFC mới chịu dừng lại. Sau đó Linh mở cửa xe và bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ.

Qua kiểm tra, Linh không sử dụng chất kích thích ma túy hay say rượu.

Nghi can Linh đã từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sống lang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề từ bảo vệ, buôn bán quần áo, chơi chứng khoán, đóng vai quần chúng trong một số phim truyền hình.