Chiều 29/4, Công an quận Đống Đa chính thức thông tin chi tiết vụ việc nam thanh niên trộm xe Range Rover giữa phố, gây tai nạn cho nhiều người đi đường.

Cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Duy Linh

Liên quan đến vụ nam thanh niên trộm xe Range Rover và gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn TP.Hà Nội, chiều 29/4, Đại úy Nguyễn Xuân Chiến - Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa cho biết, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Linh (SN 1984, quê Yên Bái), hiện đang ở trọ tại ngõ Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Chủ xe ô tô Range Rover mang BKS: 30E-886.86 là anh Bùi Tuấn Anh (SN 1991), ở khu đô thị Royal City, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Theo đại diện cơ quan công an, đây được nhận định là một vụ trộm xe, chứ không phải cướp.

Gây tai nạn tại 3 điểm, làm một cháu bé bị đứt gót chân trái

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h tối 28/4, anh Bùi Tuấn Anh điều khiển chiếc xe Range Rover đi từ cổng chính Royal City hướng đường Nguyễn Trãi đến phố Tây Sơn. Khi đến trước số nhà 125 Tây Sơn (cửa hiệu thuốc Tây), anh Tuấn Anh đã dừng lại để mua thuốc. Tuy nhiên, anh lại không tắt máy ô tô.

Lợi dụng sơ hở này, chỉ khoảng 5 phút sau, đối tượng Nguyễn Duy Linh đã mở cửa xe lên ghế lái và chốt cửa lại. Phát hiện sự việc, anh Tuấn Anh lao ra giật cửa trái nhưng không được, còn đối tượng phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, đối tượng lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố và gây tai nạn tại nhiều điểm.

Cụ thể, đối tượng lái xe bỏ chạy qua các tuyến phố Tây Sơn – Xã Đàn – Hào Nam – Cát Linh – Giảng Võ – La Thành – Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai – Đào Tuấn – Nguyễn Khánh Toàn – Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt. Khi đến ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, xe Range Rover đã đâm vào 1 xe máy và kéo lê dưới gầm. Chiếc xe ô tô tiếp tục rẽ sâu vào ngõ và đâm vào 4 chiếc xe máy đang đỗ trước cửa quán KFC và dừng lại. Bỏ chạy được 150m đối tượng đã bị cơ quan chức năng và người dân bắt giữ.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào hàng loạt xe máy để trên vỉa hè tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

Cơ quan công an cho biết, trong quá trình bỏ chạy, Linh đã gây tai nạn tại 3 điểm.

Điểm thứ nhất tại trước cửa số nhà 664 Đê La Thành, Linh lái xe va chạm với 1 xe máy BKS Hà Nội do một phụ nữ điều khiển khiến chị này bị xây xước nhẹ phải vào sơ cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Tiếp đó, trước cửa số nhà 35 Nguyễn Chí Thanh, chiếc xe va chạm với 1 xe máy BKS 29B1 do chị Trần Thị Hạnh điều khiển đèo theo cháu Phan Đức Hiển (SN 2002). Hậu quả khiến cháu Hiển đứt gót chân trái đang được điều trị tại bệnh viện 354. Điểm thứ 3 là tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt.

Do nợ nần nên trộm xe để trả nợ

Trong quá trình lấy lời khai tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận do nợ nần nên trộm xe để bán lấy tiền trả nợ. Công an cũng khẳng định, qua sơ bộ kiểm tra đối tượng không sử dụng chất kích thích ma túy hay say rượu.

Đáng lưu ý, Linh được xác định là đối tượng từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2004 do TAND quận Thanh Xuân xét xử. Đối tượng hiện không có nghề nghiệp, sống lang thang ở nhiều nơi, làm nhiều nghề từ bảo vệ, buôn bán quần áo, chơi chứng khoán, đồng thời tham gia đóng vai quần chúng trong một số bộ phim truyền hình...

Qua sự việc này, cơ quan công an cũng cảnh báo các chủ phương tiện tham gia giao thông bằng xe ô tô khi rời khỏi xe cần khóa cửa xe cẩn thận và để đúng nơi quy định, có người trông giữ, tránh tình trạng sơ hở, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng trộm cắp gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Cường Nguyễn