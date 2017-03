Bảo vệ cửa hàng điện thoại đã đột nhập vào nơi mình làm việc trộm đi 80 điện thoại bị camera an ninh ghi lại.

Ngày 10-3, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Phú điều tra truy bắt Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra vụ trộm 80 điện thoại trong cửa hàng.

Huy là nghi can trong vụ trộm điện thoại ở cửa hàng trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), nơi Huy làm bảo vệ.

Trước đó, sáng 8-3, nữ quản lý cửa hàng điện thoại đến nơi làm thì phát hiện 80 chiếc điện thoại loại đắt tiền đã bị mất cắp.

Công an có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Trích quất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định Huy là nghi can đột nhập vào cửa hàng lấy điện thoại rồi bỏ trốn.

Giá trị số điện thoại bị mất vào khoảng 1,5 tỷ đồng.