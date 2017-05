Đối tượng dùng xà cầy phá camera an ninh, dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa sắt, đột nhập vào công ty phá két lấy 300 triệu chơi game, mua ma túy.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thành Trung (40 tuổi), trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội), đây là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản là 2 két sắt với số tiền hàng trăm triệu của công ty First Kakoh Việt Nam, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung. Ảnh CAND

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7h50 ngày 17/4, một nữ nhân viên của Văn phòng đại diện công ty First Kakoh Việt Nam, địa chỉ tại số 481 Âu Cơ, phường Nhật Tân (Tây Hồ) đến công ty làm việc thì phát hiện cửa bên ngoài công ty bị cắt khóa, cửa gỗ bên trong mở toang.

Thấy có dấu hiệu bất thường, nữ nhân viên này cùng một số người khác kiểm tra bên trong thì phát hiện mất 3 chiếc CPU, 2 két sắt. Trong đó, 1 két để dưới gầm bàn của anh Dan Tatsunori, Trưởng văn phòng đại diện và 1 két để trong tủ đứng.

Sau đó, phía Văn phòng đại diện công ty First Kakoh Việt Nam đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc. Nhận được đơn trình báo, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức điều tra, làm rõ, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm cắp là Nguyễn Thành Trung.

Được biết, Nguyễn Thành Trung đã có 3 tiền án và 1 tiền sự. Trong đó, 1 tiền án tội danh “Cướp tài sản”, 2 tiền án và 1 tiền sự tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận khoảng 1 giờ sáng 17/4, lợi dụng lúc đêm tối đã mang theo kìm cộng lực, xà cầy đến trụ sở văn phòng đại diện của Công ty First Kakoh, báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Đối tượng dùng xà cầy phá camera an ninh, dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa sắt bên ngoài rồi đột nhập vào trong. Phát hiện có nhiều máy tính để bàn, Trung lấy trộm 3 chiếc CPU rồi mang đi cất giấu. Sau đó, đối tượng quay lại công ty, bê hai chiếc két sắt lên xe máy và chở đến khu vực cất giấu 3 chiếc CPU trước đó.

Tại đây, Trung dùng kìm cộng lực và xà cầy phá hai chiếc két chứa gần 300 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Số tiền trộm được, Trung "nướng" khoảng 200 triệu đồng để nạp vào các thẻ chơi game, còn lại mua ma túy đá, gửi ngân hàng và ăn tiêu.

Mở rộng điều tra, công an xác định Trung còn gây ra 4 vụ trộm cắp khác tại các quán cà phê, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Trân Châu (Tổng hợp theo báo Công an Nhân dân, Pháp luật TP. HCM)