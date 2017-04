Trong các tin nhắn gửi đi, Phương thừa nhận có nhắc đến 'vụ Yên Bái' để công ty được nạo vét cát trên sông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa, ngày 11/4, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an - cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ việc.

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can Nguyễn Trọng Phương, 37 tuổi, trú phường Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội để điều tra về tội khủng bố và khởi tố Trần Anh Thuận, 36 tuổi, trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh về tội không tố giác tội phạm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho rằng hành vi đe dọa cán bộ tỉnh này có liên quan đến việc nạo vét cát - Ảnh: NLĐ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Phương thành lập Công ty Song Lộc Miền Bắc và xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc nạo vét sông Đuống.

Tuy nhiên, Phương vẫn chưa được cho phép thực hiện. Trong khi đó, Công ty của ông N.T.S được cấp phép nạo vét sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang. Vì thế, Phương nảy sinh hiềm khích với ông S.

Cuối năm 2016, Thuận có mâu thuẫn với ông S trong việc tranh giành san lấp mặt bằng tại khu công nghiệp ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phương biết việc này nên lập mưu, khích Thuận hãm hại ông S.

Dù đã kích Thuận trả thù ông S bằng cách nhắn tin nhưng Phương vẫn tự mình hành động. Ngày 22/1, Phương mua 1 sim điện thoại ở Thanh Xuân (Hà Nội) rồi lái xe ô tô về nhà em họ ở Văn Giang (Hưng Yên).

Tại đây, Phương để tất cả điện thoại của mình ở lại nhà em, chỉ mang theo chiếc điện thoại màn hình đen trắng và chiếc sim mới mua, nhờ người em lái xe chở đến khu vực Ecopark.

Tuy nhiên, do không mang theo điện thoại nên Phương không nhớ được số điện thoại của ông Nguyễn Tử Quỳnh (Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) và ông Phạm Hồng Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh). Phương đã gọi điện về nhờ vợ lấy trong một chiếc điện thoại để tại nhà nhưng anh ta rất thủ đoạn, gọi video cho vợ và yêu cầu vợ viết số điện thoại vào tờ giấy giơ lên cho anh ta chép lại.

Sau đó, Phương tiếp tục bảo người em chở về TP Bắc Ninh. Khoảng 22h30 cùng ngày, Phương ngồi ở quán nước cạnh cổng Bệnh viện phụ sản kích hoạt sim điện thoại và nhắn 10 tin nhắn với nội dung như nhau gửi đến điện thoại của ông Quỳnh và ông Sơn.

Trong các tin nhắn này, Phương đe dọa, khủng bố tinh thần các lãnh đạo, khoe “tầm quan hệ” của mình để đe họ.

Theo một cán bộ điều tra, trong các tin nhắn gửi đi, Phương còn nhắc đến “vụ Yên Bái” (vụ án sát hại Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái) để khủng bố tinh thần lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có tin nhắn: “Ông còn gây khó dễ cho dự án của tôi thì ông xác định là như vụ Yên Bái”…

“Ông biết vụ Yên Bái như nào rồi chứ gì”, rồi “Con cháu các ông cũng phải trả giá nếu ông chống lại tôi”…

Tại cơ quan điều tra, Phương cũng thừa nhận nhắc đến “vụ Yên Bái” nhằm mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh để họ cho phép các công ty được nạo vét trên sông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có công ty của Phương.

Về phía Trần Anh Thuận, sau khi báo chí đưa tin việc có đối tượng nhắn tin khủng bố, đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Thuận biết Phương là người thực hiện nhưng không tố giác tội phạm.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin, đầu tháng 3/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương ai đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ chuyên môn, lãnh đạo Sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến việc địa phương này kiên quyết dừng dự án tận thu cát trên sông Cầu.

Tỉnh Bắc Ninh khẳng định trên toàn tuyến sông Cầu không có đoạn cạn theo quy định; không có phương tiện thủy nội địa mắc cạn nếu đi đúng trọng tải và đúng luồng. Quá trình triển khai dự án đã để xảy ra việc lợi dụng thực hiện dự án để khai thác cát trái phép, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, “cát tặc” lộng hành và ảnh hưởng của việc khai thác dự án đã làm đê hữu sông Cầu, bờ bãi sông bị sạt lở.

Thùy Dung (Tổng hợp)