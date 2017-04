Công an tỉnh Quảng Nam lên kế hoạch “hốt trọn ổ” các tàu hút trộm cát trái phép ở bờ biển Cửa Đại nhưng kế hoạch bị đổ vỡ phút chót.

Sáng 4-4, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam có buổi gặp mặt, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ trộm cát ở bờ biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ông Quang cho biết tại Cửa Đại có 2 dự án do Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, cùng với mục đích hút cát phần luồng bị bồi lấp đổ vào bờ biển Cửa Đại đang bị sạt lở.

Qua quá trình điều tra, đến nay công an xác định có 5 tàu lợi dụng các hợp đồng để hút trộm cát từ Cửa Đại đưa ra đổ tại một dự án ở TP Đà Nẵng, khối lượng được xác định là 4.394 m3 cát.

Ông Nguyễn Hồng Quang thông tin sự việc với các cơ quan báo chí

Cụ thể, 5 tàu “cát tặc” này đều của Công ty TNHH Thành Đô, gồm NĐ 3168, NĐ 3169, NĐ 2926, HP 4288, HP 2872. Công an cũng chỉ rõ, ông Nguyễn Hữu Thạch (SN 1968, ngụ 273 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), người chịu trách nhiệm điều hành Công ty Thành Đô đã lợi dụng hợp đồng với UBND TP Hội An để trộm cát. Ngoài ra, liên quan đến sự việc này, lực lượng biên phòng cũng đang tạm giữ tàu HD 0085 của Công ty Thành Đô.

Theo người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định một số phương tiện không đảm bảo theo đúng quy định như tàu chưa đăng ký, lái tàu chưa có bằng, chưa sang tên đổi chủ nhưng vẫn tham gia hợp đồng trong khi những người có trách nhiệm chậm phát hiện, xử lý.

Theo ông Quang, trong thời gian dự án triển khai, các cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân có các tàu chở cát chạy ra hướng Đà Nẵng và lực lượng TP Hội An cùng biên phòng truy đuổi thì những thuyền này mới nói “đi lạc”. Tuy nhiên, thời điểm đó “không nghĩ đến việc trộm cát” nên lực lượng chức năng chỉ yêu cầu quay lại đổ ở bờ biển Cửa Đại chứ không lập biên bản xử lý.

Cũng theo ông Quang, trong sự việc này, các đơn vị tư vấn giám sát đã không hoàn thành trách nhiệm. Chủ đầu tư dự án là Cục ĐTNĐ, Ban quản lý các dự án Hội An (được UBND TP Hội An giao trách nhiệm) đều phải chịu trách nhiệm. Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thay ngay tư vấn giám sát.

Về xử lý, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Đối với dự án do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư đã cơ bản đảm bảo tiến độ nên cho dừng. Dự án của Cục ĐTNĐ sẽ tiếp tục nạo vét phần còn lại nhưng phải chấn chỉnh các hoạt động.

Đối với thông tin Công ty CP Trung Nam (trụ sở ở Đà Nẵng) hợp đồng với Công ty TNHH Tuấn Sinh (trụ sở Nam Định) hút 1 triệu m3 cát ở bờ biển Cửa Đại với giá 60 tỉ đồng, ông Quang cho hay trong hợp đồng có nêu “hợp đồng được thực hiện khi đã được cấp phép”, đây là hợp đồng dân sự giữa các doanh nghiệp, đến nay không có cơ sở nào để xử.

Công an xác định có 5 tàu của Công ty Thành Đô trộm cát Cửa Đại

Khi được hỏi về trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa Đại, đơn vị quản lý trực tiếp vùng biển khu vực nạo vét, ông Quang cho rằng lực lượng biên phòng không thể không có trách nhiệm trong việc này, hiện tỉnh cũng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Ông Hồ Sông Ân, Trưởng Phòng PC49 cho hay, đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép chỉ quy định xử phạt hành chính, không quy định trong luật hình sự nên trong trường hợp này ông Thạch cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Ông Ân cho biết thêm, liên quan đến vụ việc này, qua nắm thông tin từ quần chúng nhân dân, công an đã có kế hoạch trinh sát, cử lực lượng nằm trên biển nhiều ngày theo dõi quá trình tàu hút cát từ Quảng Nam đưa ra Đà Nẵng. Sau nhiều ngày lên phương án, bàn bạc tính toán, Công an tỉnh Quảng Nam lên kế hoạch bắt quả tang tàu hút trộm cát vào đêm 23 rạng sáng 24-3, cùng thời điểm Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 42 năm ngày giải phóng, với nhận định các đối tượng lợi dụng lúc này sẽ điều nhiều tàu hút trộm cát hơn.

Do phương tiện chủ yếu của công an là ca nô, sợ ra biển sóng to gió lớn nguy hiểm đến tính mạng các cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều tàu cảnh sát biển từ Bình Định ra Cửa Đại. Theo kế hoạch, tàu cảnh sát biển sẽ dùng ra đa xác định phương tiện hút cát để “bắt tận ổ”. Tuy nhiên, vào sáng 23-4, một số cơ quan báo chí sau thời gian vào cuộc điều tra bắt đầu thông tin sự việc, khiến kế hoạch của công an bị thất bại.

Theo ông Ân, dù không thực hiện được theo kế hoạch nhưng các thông tin mà báo chí cung cấp là rất hữu ích, góp phần để công an điều tra, làm rõ sự việc.

Tin-ảnh: Tr.Thường