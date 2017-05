Hưng 4 lần mượn xe của bạn chạy lên khu vực phòng giao dịch thị xã Duyên Hải gây án. Cả 4 lần này, Hưng đều hóa trang để thực hiện hành vi cướp nhưng không thực hiện được vì sợ bị bắt.

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án cướp ngân hàng do bị can Lê Lâm Hưng, kỹ sư điện thuộc Ban quản lý nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 thực hiện vào ngày 26-4 vừa qua tại phòng giao dịch thị xã Duyên Hải (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Trà Vinh).

Bị can Lê Lâm Hưng.

Quá trình điều tra, Hưng thừa nhận: Hai vợ chồng Hưng thuê nhà gần phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank khoảng 500m nên biết rõ nơi này mới mở, ít khách. Công tác bảo vệ còn nhiều lỏng lẻo nên chọn đây là nơi gây án.

Hưng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước nhưng không vội thực hiện hành vi phạm tội vì biết vợ sắp được điều chuyển từ bộ phận văn thư sang bộ phận kế toán của Ban quản lý nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Vì lý do này, Hưng không muốn hành vi phạm tội của mình ảnh hưởng đến quyết định của Ban quản lý, bởi đó là công việc đúng chuyên ngành mà vợ Hưng đã học.

Trước khi gây án khoảng một tháng, Hưng lên TP Hồ Chí Minh mua súng bắn đạn nhựa, áo khoác, kính râm và 2 túi vải. Để người thân không phát hiện, Hưng mang vật dụng mua được giấu kỹ ở nơi làm việc, chờ đến thời cơ thuận lợi thì gây án.

Khoảng thời gian này, Hưng rơi vào tình trạng túng thiếu trầm trọng, mượn tiền người này, trả lại cho người kia. Nguồn tiền Hưng vay, chủ yếu là bạn bè thân quen, thậm chí là kêu vợ vay quỹ tín dụng 100 triệu đồng, cộng với 30 triệu đồng tiết kiệm của gia đình để đưa Hưng hùn vốn làm ăn.

Nhưng thực chất, số tiền này Hưng trả vào khoản nợ đã thua cá độ bóng đá. Để che giấu hành vi cờ bạc, Hưng thường nói với vợ là nhà thầu sắp thanh toán hợp đồng làm ăn.

Hưng động viên vợ tiếp tục cố gắng, vì đơn vị thầu thanh toán sẽ có tiền cho gia đình trang trải và trả lại cho vợ 130 triệu mà Hưng đã mượn. Khoảng một tuần sau, vợ Hưng có quyết định công tác ở bộ phận kế toán, Hưng 4 lần mượn xe của bạn chạy lên khu vực phòng giao dịch thị xã Duyên Hải gây án. Cả 4 lần này, Hưng đều hóa trang để thực hiện hành vi cướp nhưng không thực hiện được vì sợ bị bắt.

Sáng 26-4, Hưng không đi làm và mượn xe máy của bạn chạy vào thị xã Duyên Hải với ý định cướp ngân hàng.

Ban đầu, Hưng chọn thời điểm 11 giờ trưa vì đó là thời gian ít người giao dịch và vắng người qua lại. Trong lúc ngồi quán cà phê chờ đến thời điểm gây án, Hưng nhận được nhiều cuộc điện thoại. Chủ yếu là những chủ nợ mà Hưng đã thiếu tiền. Lúc này, Hưng quyết tâm thực hiện việc cướp ngân hàng bằng mọi giá.

Rời quán cà phê, Hưng mua 2 lon bia uống để giữ bình tĩnh khi gây án. Tuy nhiên, Hưng tính toán khả năng có thể sẽ bị bắt ngay sau đó nên quyết định về nhà ăn cơm với vợ con lần cuối rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Trong bữa cơm, vợ Hưng có hỏi về khoản tiền của nhà thầu sẽ thanh toán, Hưng trả lời: “Chiều nay họ sẽ chuyển khoản”. Sau bữa cơm trưa, Hưng lấy lý do có hẹn với bạn nên nói vợ đi làm trước. Còn Hưng tiếp tục chạy xe ra ngoài mua 2 lon bia uống với ý định thực hiện cướp ngân hàng lúc khoảng 13h30’. Tuy nhiên, lúc này có nhiều khách đến phòng giao dịch nên Hưng chưa thể ra tay.

Hưng ngồi quán cà phê chờ đến gần 16h cùng ngày, Hưng tiếp tục mua thêm 2 lon bia uống và chạy đến khu vực phòng giao dịch để dò xét. Hưng quan sát thấy chỉ còn 6 nhân viên ở phòng giao dịch và không có bảo vệ nên tiến hành kế hoạch như đã chuẩn bị.

Vì cờ bạc, Hưng gây ra vụ cướp bỏ lại gia đình phía sau.

Nghi phạm mặc áo khoác đen có nón trùm đầu, đeo kính râm, tháo bảng kiểm soát bỏ vào cốp xe rồi tiến thẳng vào ngân hàng. Hưng cầm súng hướng về các nhân viên trong phòng giao dịch, đưa 2 túi vải và nói “Bỏ tiền vào túi”.

Sau khi cầm được 2 túi tiền với khoảng 2,5 tỷ đồng, Hưng dồn các nhân viên vào phía sau phòng giao dịch rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Số tiền Việt Nam đồng cướp được, Hưng mang trả nợ nần hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, có 100 triệu đồng đã mượn của vợ trước đó. Súng, áo khoác và túi vải đựng tiền đã bị Hưng phi tang xung quanh khu vực nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

10 ngày sau khi gây án, Hưng bị bắt khẩn cấp về hành vi cướp tài sản. Khám xét nơi làm việc của Hưng, cơ quan Công an thu được 35.900 USD và 10 triệu đồng tiền tang vật. Ngày 9-5, cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Lâm Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Tổng cục Cảnh sát gửi điện khen Công an Trà Vinh

Ngày 16-5, Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa có điện khen Công an tỉnh Trà Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng. Ban chuyên án phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát tập trung điều tra, nhanh chóng rà soát, xác định được đối tượng có liên quan đến vụ án là Lê Lâm Hưng. Việc nhanh chóng phá án, lập thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng giữ gìn ANTT, ổn định tình hình ở địa phương.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhiệt liệt biểu dương chiến công của Công an tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ chặt chẽ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Hồng Dương

Mộng Tuyền