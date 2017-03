Việc kẻ hiếp dâm và nạn nhân cùng xuất hiện rồi trò chuyện với nhau trong sự kiện của tổ chức Women of the World tại London đã tạo nên những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Theo BBC, rất nhiều người đã đứng trước Trung tâm Southbank ở London vào tối 14/3 để phản đối chương trình South of Forgiveness (Phía nam của sự tha thứ) của tổ chức Women of the World (Phụ nữ của Thế giới - WOW).

Chương trình có cuộc trò chuyện giữa Thordis Elva từ Iceland và Tom Stranger từ Australia. Elva bị hiếp dâm năm 16 tuổi bởi chính Stranger, người khi đó là bạn trai 18 tuổi của cô, trong một bữa tiệc Giáng Sinh ở quê nhà Iceland.

Sau nhiều năm sống trong ám ảnh, Elva quyết định liên lạc với bạn trai cũ. Cô ngạc nhiên khi anh thú nhận tội lỗi và đề nghị với cô rằng anh có thể làm bất cứ điều gì để được tha thứ. Tuy nhiên, khi đó đã quá trễ để cô có thể kiện anh ra tòa và họ quyết định viết một cuốn sách về những gì đã xảy ra.

Tom Stranger (góc trái) và Thordis Elva (góc phải) trong sự kiện South of Forgiveness tại London tối 14/3. Ảnh: Prudence Upton.

"Có một kẻ hiếp dâm đang ở trong tòa nhà này", đám đông biểu tình hô to khi họ vây kín lối vào Trung tâm Southbank. "Hãy tống cổ tên hiếp dâm đó ra khỏi đây".

Diane Langford, một trong những người biểu tình và từng là nạn nhân của hiếp dâm, lên án sự kiện. "Tôi ở đây vì tôi cảm thấy một kẻ hiếp dâm đang được hưởng lợi từ vụ việc mà anh ta gây ra. Tôi không nghĩ một tên yêu râu xanh có thể không bị trừng phạt", bà Langford, 75 tuổi, nói với BBC.

Theo BBC, cuộc trò chuyện giữa Elva và Stranger đã bị hoãn vào cuối tuần trước do sức ép từ người biểu tình. Tuy nhiên, chương trình cuối cùng vẫn diễn ra vì WOW cho rằng "cuộc tranh luận quan trọng đến nỗi không thể im lặng".

"Hiếp dâm là một trong những vấn đề quan trọng và chúng ta cần thay đổi những cuộc trò chuyện về vấn đề vốn thường quá tập trung vào các nạn nhân hơn là thủ phạm", Jude Kelly, giám đốc mỹ thuật của Trung tâm Southbank, cho hay trong một thông cáo.

Elva, hiện sống ở Thụy Điển cùng chồng và con trai, nói rằng cô không phải là đang cổ vũ mọi người làm theo mình. Cô muốn chuyển hướng trách nhiệm trong các vụ tấn công tình dục từ phía nạn nhân sang phía thủ phạm.

"Thực tế rằng Tom không phải là quái vật, mà chỉ là một người từng có quyết định kinh khủng, khiến tôi cảm thấy khó khăn để nhìn nhận tội lỗi của anh ấy như nó vốn có", Elva chia sẻ trong buổi trò chuyện.

Trong khi đó, Stranger tỏ ra thận trọng trong việc lựa chọn từ ngữ. "Tôi không xuất hiện ở đây như một kiểu trừng phạt... hoặc tìm kiếm sự chuộc lỗi đáng nghi ngờ", Stranger nói. "Tôi không phải đang cố 'đánh bóng' tên tuổi hay tài khoản ngân hàng của mình. Nếu tôi làm vậy thì quả là đáng sỉ nhục".

Một số nhóm hoạt động xã hội cho rằng sự kiện do WOW tổ chức sẽ có thể gửi đi thông điệp sai lầm khi những tên yêu râu xanh có thể sẽ muốn liên lạc với nạn nhân của mình.

"Nếu có bất cứ kẻ hiếp dâm nào đọc được tin này và muốn liên lạc với nạn nhân, chúng tôi yêu cầu họ không làm điều; đó không phải là quyền hay quyết định của họ", nhà hoạt động Liv Wynter nói.

Đông Phong