Tiến trình điều tra vụ án giết người, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án. Biết không thể trốn thoát, nghi phạm đã dùng súng tự tử trong hang núi.

Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: “Nghi phạm Bùi Văn Dũng (35 tuổi - hàng xóm của nạn nhân Én) là đối tượng có lối sống lập dị, rất thông thạo đường rừng, thường mang theo khẩu súng kíp trong người mỗi khi đi rừng. Nhưng trước sự truy bắt gắt gao của lực lượng tham gia phá án, đối tượng đã không thể trốn chạy xa”.

Đối tượng hiếp dâm, giết cô gái trẻ ở bìa rừng.

Ngoài ra, đại tá Phạm Văn Sử cũng thông tin: “Động cơ của nghi phạm là hiếp dâm sau đó giết người để bịt đầu mối. Nhưng sau khi sự việc bị phát giác, nghi phạm đã trốn vào trong hang núi và đã tự tử bằng súng kíp. Tại hiện trường, cơ quan Công an cũng đã thu giữ được khẩu súng kíp ngay bên cạnh thi thể nghi phạm”.

Bên cạnh đó, đại tá Phạm Văn Sử cũng khẳng định: “Qua công tác khám nghiệm hiện trường xác định, nghi phạm gây án một mình và không có dấu hiệu của đồng phạm. Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật”.

Khu vực phát hiện thi thể nghi phạm.

Theo cơ quan công an, Nạn nhân là chị Bùi Thị Én (24 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Cô gái 24 tuổi này là sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm mầm non, vừa trải qua kỳ thi công chức. Trong thời gian chờ đi làm, chị Én về nhà phụ giúp gia đình việc chăn thả bò trên nương.

Vào ngày 10/4, chị Én đi thả bò gần khu vực bìa rừng trên đồi Cuông thuộc xã Mỹ Hòa. Đến chiều không thấy chị Én về nhà nên gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm. Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, người thân bàng hoàng khi phát hiện thi thể chị Én trong tình trạng lõa thể tại một lán trại bên bìa rừng cách nhà khoảng 2km, có vết bầm tím ở vùng cổ.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình xác định nạn nhân bị cưỡng bức trước khi sát hại nên nhanh chóng tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã xác định được nghi phạm là Bùi Văn Dũng (35 tuổi, ở khu 1, xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dũng, tuy nhiên, thời điểm này Dũng đã nhanh chân bỏ trốn. Từ đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với bị can Bùi Văn Dũng.

Trong khi các lực lượng trinh sát được tỏa đi nhiều hướng để truy bắt nghi phạm thì sáng ngày 18/4, người dân xóm Ngay, xã Mỹ Hòa phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy tại một hang đá khu vực núi Tân Hòa, thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa nên đã báo cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định danh tính nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định người đàn ông chết trong hang đá chính là Bùi Văn Dũng - đối tượng đang bị Công an tỉnh Hòa Bình phát lệnh truy nã toàn quốc. Nguyên nhân cái chết của nghi phạm được làm rõ là do tự tử bằng súng kíp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tiến Dũng