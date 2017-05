Những hình ảnh trong clip chị bán thịt lợn bị hắt dầu luyn đầy người và phản thịt đã khiến dân mạng phẫn nộ trước hành động phá hoại của hung thủ.

Những ngày qua, mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh và câu chuyện về chị bán thịt lợn bị một tiểu thương hắt dầu luyn pha với chất thải lên người vả cả phản thịt lợn mà cô đang bán vì cho rằng bán phá giá. Ảnh: Facebook

Facebook N.T.D. đã đăng tải clip, hình ảnh kèm theo nội dung phản ánh, do giá lợn xuống thấp, một người phụ nữ đã mang thịt lợn từ quê ra chợ Lương Văn Can (Hải Phòng) để bán. Tuy nhiên, người phụ nữ bán thịt lợn với giá rẻ hơn so với ở chợ nên đã bị quán thịt gần đó đổ dầu nhớt vào thịt lợn của chị này. Ảnh: Facebook

Theo tìm hiểu của các dân mạng, nạn nhân bị hắt dầu luyn pha chất bản là chị X (Kiến Thụy - Hải Phòng). Trước đây, người phụ nữ này bán hàng thủy sản cũng ở chợ Lương Văn Can nhưng do giá thịt lợn xuống quá thấp, tiếc của nên chị X đã tự mổ lợn nhà mình đem lên chợ bán. Ảnh: Facebook

Sự việc diễn ra vào khoảng gần 8h sáng hôm qua (11/5) khi hai chị em X đang ngồi bán hàng thịt thì bất ngờ bị 2 người phụ nữ ngoài 30 tuổi, xách xô dầu luyn trộn với nước thải hôi thối hắt từ phía sau lưng vào hai chị em. Một phản thịt, với gần 1 tạ thịt từ sáng sớm trong quê Kiến Thụy mang ra, có giá khoảng 6 triệu đồng cũng dính đầy dầu luyn. Ảnh: Facebook

sau khi vụ việc xảy ra, bà con tiểu thương trong chợ và người dân đến động viên, giúp đỡ hai chị em và bày tỏ thái độ phẫn nộ, bức xúc trước hành động vô đạo đức của hai kẻ mọi rợ. Cùng với đó là họ đã trình báo với ban quản lý chợ cùng công an phường gần chợ Lương Văn Can để vào cuộc điều tra vụ việc trên. Ảnh: Xã Luận

Không chỉ có những người chứng kiến phẫn nộ, sau khi đoạn clip cùng những hình ảnh về phản thịt lợn nhà chị X được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa và cho rằng, hành vi của tiểu thương bán thịt lợn kia là cạnh tranh không lành mạnh, gây hủy loại tài sản của người khác, nếu không nói là là vô đạo đức và ác. Ảnh: Facebook

Cụ thể thành viên có nickname N.T.N chia sẻ:“Ở quê mình cách khoảng 500m lại có một quầy thịt tự phát. Người chăn nuôi không bán được lợn, chấp nhận lỗ 2 triệu đồng/con mà cũng không chạy được hàng. Họ phải làm thịt, vợ chồng con cái anh em mỗi người bán 1 góc. Người dân thương thì mỗi nhà mua ủng hộ 20.000-30.000 đồng. Dân buôn ở chợ cũng tự thế mà hiểu thôi, không có kiểu hành xử thiếu văn hóa như thế”. Ảnh: Facebook

Facebook T.P. bình luận: “Sao cũng vì miếng cơm manh áo mà lại đối xử với nhau tệ bạc như vậy. Cùng là con người cả mà. Hành động đó thật tàn nhẫn, không biết chủ quán thịt kia có ân hận không”. Ảnh: VTC

Còn về phần mình chính chị X cũng đã lên tiếng rằng:"Vì lợn nhà nên tôi bán giá hạ hơn bình thường. Mẹ con người bán thịt cách đó khoảng 40m từng đe dọa sẽ thẳng tay xử. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở lời nói, ai ngờ sáng nay tôi vừa chở thịt vào chợ bày ra thì hai người phụ nữ xách cả xô thất thải đổ lên người tôi, làm cả góc chợ bốc mùi hôi thối". Ảnh: VTC

Cũng mới đây, trên mạng xã hội rất nhiều thành viên mạng đã tìm ra được trang cá nhân và cho rằng đây chính là thủ phạm đã có hành xử vô đạo đức với chị X khi hắt dầu luyn và chất thải vào phản thịt lợn. Ảnh: Facebook