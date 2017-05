Từng thụ án 14 năm về tội “hiếp dâm trẻ em”, khi ra tù kẻ thủ ác này lại phạm tội “giết người”…

Ngày 8/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Đình Tôn, sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, về tội “Giết người”.

Theo án sơ thẩm, Tôn từng bị TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm Cấp cao) tuyên phạt 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau khi ra tù, Tôn đến sinh sống và làm thuê tại xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Bị cáo Vũ Đình Tôn

Tại đây, Tôn quen và chơi thân với vợ chồng anh Trần Xuân Xuất. Đến khoảng tháng 11/2013, Tôn có tình cảm với chị Lâm Thị Lừu là em vợ anh Xuất.

Đến tháng 8/2014, chị Lừu muốn chấm dứt tình cảm nhưng Tôn không đồng ý. Chị này lên TP.HCM làm việc.

Ngày 19/9/2014, Tôn đi bộ đến trường học cháu Trần Lâm Hùng (sinh năm 2006) là con trai của vợ chồng anh Xuất, trò chuyện thì biết vài ngày nữa Lừu về nhà chơi.

Nghĩ rằng chị Lừu sẽ đưa người yêu mới về ra mắt với gia đình, Tôn nảy sinh ý định giết cháu Hùng để chị Lừu phải ân hận và đau khổ.

Tôn rủ cháu Hùng đi bắt chim, định đưa ra ao nước cách trường 500m để dìm chết. Nghe Tôn dụ dỗ, cháu Hùng đồng ý và rủ thêm bạn học là Vi Đình Vũ (sinh năm 2004) đi cùng. Thấy có cả cháu Vũ cùng đi, Tôn nảy sinh ý định giết luôn Vũ để bịt đầu mối.

Khi ra đến ao, Tôn dùng tay đẩy hai cháu xuống nhưng do nước cạn, cháu Hùng và Vũ chia làm hai hướng leo lên bờ chạy trốn. Hùng leo được lên bờ và bỏ chạy. Tôn lập tức đuổi theo và bắt được. Sau đó, Tôn dùng dây thắt lưng quấn 2 vòng vào cổ cháu Hùng rồi treo lên cành cây điều. Cháu Hùng ngạt thở và tử vong. Cháu Vũ may mắn chạy thoát.

Gây án xong, Tôn tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngày 20/9/2014, hắn ra cơ quan công an đầu thú.

TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân bị cáo Tôn. Sau án sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên tử hình đối với bị cáo Tôn.

HĐXX cấp phúc thẩm, dù nhận định về nhân thân bị cáo Tôn từng có tiền án, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, hành vi côn đồ. Tuy nhiên bị cáo bị “hạn chế năng lực hành vi dân sự” nên bản án phúc tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Tôn.