Cãi nhau với vợ cũ liên quan đến việc bán đất cho người có mâu thuẫn với mình, Bình mua xăng tới nhà em vợ nhằm phóng hỏa rồi tự sát.

Ngày 6/3, TAND Hà Nội đưa bị cáo Phạm Lương Bình (58 tuổi, ở quận Thanh Xuân) ra xử tội Giết người. Nạn nhân may mắn thoát nạn là chị Chu Thị Vân (57 tuổi, vợ cũ Bình) và 3 người khác.

Theo cáo buộc, sau khi ly hôn, vợ chồng Bình vẫn giữ liên lạc, thi thoảng gặp nhau.

Cuối tháng 10/2015, Bình được chị em vợ cũ mời đi ăn liên hoan nhân dịp bán đất. Trong lúc ăn uống, người đàn ông 58 tuổi biết mảnh đất trên được bán cho người phụ nữ có mâu thuẫn với mình nên tỏ thái độ bực tức.

Kết thúc bữa tiệc, Bình về phòng trọ, tiếp tục gọi điện cho vợ cũ để chất vấn khiến 2 người to tiếng, cãi nhau. Thấy vậy, chị Vân tắt điện thoại, không muốn đôi co với Bình.

Tức giận, người đàn ông 58 tuổi nảy sinh ý định giết vợ cũ rồi tự sát.

Tài liệu điều tra thể hiện, Bình cầm can nhựa trong chứa 2 lít xăng cùng bật lửa tới nhà em vợ cũ, đập cửa gọi chị Vân. Vào được bên trong, anh ta chửi bới, đe dọa giết những người đang có mặt trong căn nhà trên.

Dứt lời, Phạm Lương Bình đập can xăng xuống nền nhà, châm lửa đốt nhưng không cháy. Chạy ra đầu ngõ mua bật lửa định quay vào gây án thì Bình bị hàng xóm xung quanh can ngăn, báo công an bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Bình 10 năm tù tội Giết người.

Vân Thanh