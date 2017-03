Cho rằng vì cô giáo này mà gia đình anh ta li tán, người đàn ông dùng dao khống chế nữ giáo viên.

Đối tương Phát tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu

Theo báo Công an TP HCM, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (SN 1984, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật .

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 1/3, sau khi đi nhậu về, Phát đến trường mầm non ở thị trấn Gò Dầu. Anh ta đi quanh trường tìm vợ là cô giáo tại đây nhưng đã ly hôn, để nói chuyện đón con gái về nội chơi nhưng không gặp.

Vài phút sau, Phát tìm đến lớp của cô giáo Hà Thu Thảo để tìm cô Lượng và con gái nhưng cũng không có kết quả. Lúc này, Phát bực tức và cho rằng việc ly hôn của vợ chồng anh trước đây là do cô giáo Thảo xúi giục nên lấy dao giấu sẵn trong người ra kề vào cổ, khống chế cô giáo Thảo; đồng thời la hét và dọa sẽ giết chết cô.

Theo Vnexpress, khi nhận được tin báo, Công an huyện Gò Dầu nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường để giải cứu cho cô giáo Thảo. Gần 10 phút được thuyết phục, anh ta bỏ dao và thả cô giáo.

