Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội dâm ô trẻ em.

Theo đó, sau khi tiến hành họp các ngành, củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định được hành vi phạm tội của đối tượng Hùng.

Kẻ dâm ô bị cơ quan công an bắt.

Trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phân công đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì, họp với chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai, cùng một số đơn vị chức năng, để đánh giá kỹ quy trình, tiến độ công tác tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, điều tra vụ việc.

Từ đó, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ Công an quận Hoàng Mai để ra quyết định khởi tố điều tra vụ án.

Theo thông tin tố giác, vào ngày 10/1, chị N.T.L (ở phường Thịnh Liệt) và con gái (9 tuổi), đến công an phường Thịnh Liệt trình báo về việc ngày 8/1, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô, khiến bé gái 9 tuổi tổn thương trên cơ thể, hoảng loạn về tinh thần.

Như Infonet đã đưa tin, gia đình cháu bé gái 9 tuổi T.Y.N. tố bị hàng xóm là nam thanh niên 34 tuổi xâm hại tình dục. Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu N), sự việc xảy ra tối 8/1/2017.

Sau khi bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô, cháu N. đã kể lại vụ việc với chị họ tên là H.. Cháu H. sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1/2017, chị L. đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của đối tượng Cao Mạnh Hùng. Đến tối 11/1, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập nam thanh niên 34 tuổi này để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L tố cáo.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an quận Hoàng Mai. Cao Mạnh Hùng bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai. Sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Ngày 13/3, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định số 69, khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công tiến hành điều tra, làm rõ.

