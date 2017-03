Cơ quan điều tra đã làm thủ tục giám định tâm thần của nghi phạm và đang chờ kết quả để tiếp tục điều tra.

Chiều 17-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn cá nhân, khoảng 8 giờ ngày 10-3, Trương Văn Ai đã bất ngờ dùng dao đâm thủng bụng ông Nguyễn Văn Đợi (Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn) tại trụ sở làm việc.

Sau khi gây án, Ai đã bỏ chạy về nhà mình và khóa cửa không chịu gặp ai.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Trà Ôn và Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại nhà Ai để thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế được Ai.

Riêng nạn nhân, sau khi được các bác sĩ cấp cứu đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi Ai bị tạm giữ, người nhà đã cung cấp cho cơ quan điều tra một số giấy tờ chứng minh thủ phạm có tiền sử bệnh tâm thần từ hơn 10 năm trước.

Cơ quan điều tra đã làm các thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm và đang chờ kết quả để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

