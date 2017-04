Nhận định hung thủ đâm tài xế taxi sẽ về nhà lấy quần áo để bỏ trốn, trinh sát mật phục trắng đêm và tóm gọn.

Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, thị trấn Trà My, Bắc Trà My), nghi can trong vụ một tài xế taxi bị khách đâm nhiều nhát ở xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến dư luận xôn xao đã bị bắt.

Nguyễn Ngọc Huynh tại cơ quan điều tra. Ảnh CQĐT

Vụ án xảy ra đêm 9-4. Hồ sơ vụ việc cho thấy, trước khi rời nhà nghỉ để thuê taxi thì Huynh có lận một dao trong người. Trên đường đi, nhiều lần thanh niên này yêu cầu tài xế Đỗ Cao Thương (29 tuổi, ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dừng lại để đi vệ sinh nhưng xe dừng thì không xuống.

Khi đến Trà Nú, Huynh dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Thương, yêu cầu phải giao ra hết tiền. Khi tài xế Thương nói: “Tiền của em đó, anh lấy bao nhiêu thì lấy” thì lúc này Huynh ngừng đâm và lấy số tiền 1,2 triệu đồng.

Bị thương nặng, tài xế Thương đóng cửa xe và điều khiển về phía nhà dân kêu cứu. Người dân đưa tài xế đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng 10-4 thì tài xế có dấu hiệu hồi phục.

Sau khi nhận trình báo, lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã lập tức vào cuộc, lập chuyên án dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh.

Ban chuyên án nhận định, hung thủ có khả năng là người địa phương thì mới thông thuộc địa hình để gấy án. Ban chuyên án đã cử các trinh sát theo dõi, mật phục ở các địa điểm xung quanh hiện trường. Một tổ trinh sát khác được điều động đến khu vực nhà nghỉ mà nghi can đã thuê ở trước khi gọi thuê taxi.

Qua các chứng cứ thu được, lực lượng điều tra phát hiện Nguyễn Ngọc Huynh là nghi can số một. Đồng thời, theo nhận định, hung thủ sau khi gây án sẽ trốn ở khu vực gần nhà, ban chuyên án mật phục ở các đường ra vào xung quanh nhà Huynh.

“Các trinh sát thức cả đêm để vây bắt hung thủ. Đúng như nhận định của ban chuyên án, hơn 6 giờ sáng nay (11-4) khi Huynh ra tới bìa rừng thì bị lực lương hình sự tóm gọn. Huynh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình” Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam nói.

“Khi bị bắt, trên người Huynh có số tiền là 1150000 đồng. Còn 50000 còn lại thì Huynh khai đã mua mì tôm và một số đồ khác trong lúc chạy trốn. Nếu bắt chậm một chút thì có thể Huynh đã trốn khỏi địa phương”, Thượng tá Tiến nói.

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra về hành vi dùng dao tấn công tài xế xe taxi để cướp tài sản đối với Nguyễn Ngọc Huynh. Được biết, Huynh đã có vợ và hai đứa con. Ở địa phương, nghi phạm giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ khối phố.