Bằng thủ đoạn xịt hơi cay vào mặt tài xế GrabBike, gã thanh niên nghiện ngập đã gây ra hàng chục vụ cướp xe máy ở Bình Dương và TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phan Long (27 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Long là nghi can gây ra hàng chục vụ cướp xe máy nhắm vào các tài xế GrabBike .

Long đã gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy của tài xế GrabBike. Ảnh VietNamNet

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 3/2017, trên địa bàn phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra một số vụ cướp tài sản của những người chạy xe ôm từ những địa phương khác đến.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 12/1, tài xế GrabBike L.A.N (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) đến Công an phường Bình Hòa trình báo bị một nam hành khách dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp 1 xe máy cùng số tiền 30 triệu đồng.

Ngày 17/3, một người chạy xe ôm khác là anh N.P.T.K (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đến công an trình báo về việc bị một nam thanh niên khoảng 27 - 28 tuổi vờ làm hành khách, sau đó dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp xe máy hiệu Honda Vision.

Khám nghiệm hiện trường cả 2 vụ cướp tài xế GrabBike, công an đều thu được cùng một loại bình xịt hơi cay. Qua điều tra, công an xác định trên địa bàn phường Bình Hòa có Nguyễn Phan Long (còn gọi là “Vũ em”) là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Loại bình xịt hơi cay mà kẻ cướp xe máy dùng để đối phó với nạn nhân. Ảnh CAND

Sau khi lập chuyên án, truy xét, rạng sáng 1/4, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An bất ngờ ập vào nơi ẩn náu của Long ở phường 3 (quận Gò Vấp, TP.HCM) thực hiện lệnh bắt giữ và đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Long khai do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên đã lên kế hoạch cướp xe của tài xế GrabBike. Qua hệ thống hãng xe ôm, Long đặt đi từ TP.HCM chở về thị xã Thuận An (Bình Dương).

Tới đoạn ít người qua lại, Long giả vờ lấy tiền ra trả. Nhân lúc tài xế GrabBike không chú ý, nam thanh niên lấy bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người xịt thẳng vào mặt người này rồi cướp xe tẩu thoát.

Xe máy sau khi cướp được, Long mang bán cho một người chưa rõ lai lịch tại TP.HCM với giá từ 3 - 10 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Phan Long đã gây ra hàng chục vụ cướp xe máy của tài xế GrabBike.

Tri Thu (T/h)

Theo Đời sống Plus