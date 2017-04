Bị bao vây, Khăm tháo chốt quả mìn tự chế hăm dọa, định ném vào cảnh sát nhằm thoát thân nhưng bất thành.

Ngày 24/4, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ Vy May Khăm (38 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 22/4, sau hơn 1 tháng theo dõi, cảnh sát xác định Khăm đang cất giấu ma túy trong lán ở bìa rừng tại bản Xiêng Thu (xã Chiêu Lưu) nên tiến hành vây bắt.

Bị cảnh sát bất ngờ bao vây, Khăm tìm mọi cách chống trả quyết liệt. Thậm chí người đàn ông này còn cầm sẵn trên tay một quả mìn tự chế đã tháo chốt hăm dọa ném vào cảnh sát nhằm tìm cách tháo chạy nhưng bất thành.

Vy May Khăm cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra

Khám xét tại nơi ở của Khăm, lực lượng chức năng thu 2 gói heroin và ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 3 quả mìn, nhiều viên đạn AK và đạn K54, hơn 20 kíp nổ, dây cháy chậm các loại.

Theo cơ quan điều tra, Khăm thường xuyên mua ma túy ở vùng biên giới Lào về tập kết bán lại cho các đầu nậu và con nghiện trong vùng. Trong người của Khăm luôn thủ sẵn nhiều vũ khí nóng để phòng thân.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Kỳ Sơn mở rộng điều tra.

Thành Trung