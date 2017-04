Nổi tiếng với vai trò một beauty blogger triệu view, quay về Việt Nam một thời gian ngắn và lập tức nhận được vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay, cô gái 18 tuổi Kaity Nguyễn đang có những bước đi khá thuận lợi trong những ngày đầu theo nghiệp diễn.

Từ khi mới công bố những thông tin, hình ảnh đầu tiên, Em chưa 18 là một dự án vướng phải nhiều hoài nghi của khán giả. Nội dung có phần “trẻ trâu”, dàn diễn viên còn quá mới mẻ cùng câu chuyện học đường khá xa lạ với đại bộ phận người trẻ Việt, bộ phim của nhà sản xuất Lê Thanh Sơn - Charlie Nguyễn khiến nhiều người lo lắng sẽ “chìm xuồng” khi ra rạp. Chưa kể thời gian ra mắt cho đến ngày chính thức ra rạp quá xa nhau (hơn 10 ngày, trong khi các bộ phim khác thường chỉ là 3 - 4 ngày). Thế nhưng qua 3 ngày khởi chiếu sớm, bộ phim đã làm được những điều mà không phải ai cũng làm được. Con số 13,2 tỉ đồng thu được đã đưa Em chưa 18 trở thành phim Việt có doanh thu suất chiếu sớm cao nhất lịch sử.

Em chưa 18 - bộ phim “kỳ lạ” bậc nhất màn ảnh Việt trong nửa đầu năm 2017.

Một trích đoạn đáng yêu của nhân vật Linh Đan do Kaity Nguyễn thủ vai.

Có vẻ những điểm yếu bấy lâu của Em chưa 18 đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành điểm mạnh. Đặc biệt trong đó điều khiến khán giả lo lắng nhất - diễn xuất của nữ chính “mới toanh” Kaity Nguyễn cũng phần nào làm thỏa mãn khán giả. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nổi tiếng với vai trò một beauty blogger triệu view, quay về Việt Nam một thời gian ngắn và lập tức nhận được vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay, cô gái 17 tuổi đáng yêu này đang có những bước đi khá thuận lợi trong những ngày đầu theo nghiệp diễn.

Kaity Nguyễn là gương mặt mới trên màn ảnh nhưng không quá xa lạ với giới trẻ.

Vai diễn Linh Đan là màn “chào sân” thú vị của cô gái vừa bước sang tuổi 18 cách đây ít tuần.

Với những khán giả lớn tuổi, Kaity Nguyễn rõ ràng là một gương mặt mới. Nhưng trong cộng đồng người trẻ, tài khoản Kaity Nguyễn trên Youtube không xa lạ khi cô nàng này sở hữu kênh thông tin thu hút hàng triệu lượt xem thông qua các video về làm đẹp, phong cách sống. Điểm khiến khán giả ấn tượng nhất về Kaity đó là vẻ đẹp khỏe khoắn, pha trộn hài hòa với sự dễ thương, năng động, tràn đầy sức sống của tuổi “bẻ gẫy sừng trâu”. Trước đây, khi ngắm Kaity trên những video trang điểm hay hát nhép, nhiều người lo rằng cô gái này có phần già dặn, sang chảnh hơn so với nhân vật Linh Đan chưa tròn 18 tuổi. Nhưng đến khi bước màn ảnh rộng, nhiều người khá ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh Kaity quá nhí nhảnh, đáng yêu. Đến bản thân cô gái này cũng từng thừa nhận, cô được nhận vai chính là do bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật, đóng phim trong tâm thế “diễn như không diễn”. Liệu có phải đó là lý do khiến khán giả không biết đứng trên màn ảnh là Linh Đan, hay Kaity Nguyễn?

Kaity Nguyễn cho rằng cô có nhiều nét tương đồng với nhân vật Linh Đan, nên trong cả bộ phim cô “diễn như không diễn”.

Vai diễn đầu tay đến với Kaity nhẹ nhàng,trùng hợp như một mối nhân duyên. Trước đây, dù đã quá quen với máy quay, với việc trò chuyện với khán giả qua những đoạn video ngắn, nhưng Kaity chưa một lần làm việc với cả ê-kíp, chưa một lần chạm tay đến kịch bản, hay phải học thuộc lời thoại. Sau khi được vợ của đạo diễn Lê Thanh Sơn gợi ý đi casting, lại được bố ủng hộ hết mình, cô gái trẻ quyết định thử một lần dấn thân. Chẳng ngờ chỉ qua một cuộc nói chuyện ngắn, cô đã được giao cho vai Linh Đan.

Cô nàng diễn xuất khá tốt ở những phân đoạn nhí nhảnh…

Lúc tâm trạng cũng rất “sâu”.

Chưa từng đứng trước máy quay một cách chuyên nghiệp, Kaity gặp phải khá nhiều khó khăn về tâm lý. Chưa kể việc đọc thoại, thu âm trực tiếp cũng là thử thách không nhỏ với một cô gái từ lúc lọt lòng đã sinh sống tại Mỹ. Nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng các anh chị trong đoàn như Kathy Uyên, Kiều Minh Tuấn…, Kaity Nguyễn đã thực hiện khá tốt.

Sau màn chào sân ấn tượng với môn nghệ thuật thứ bảy, Kaity đã tìm thấy niềm đam mê đích thực của mình. Cô định hướng nghiêm túc cho tương lai của mình theo nghiệp diễn, nhưng vẫn muốn đảm bảo chương trình học nên sẽ tạm lùi các dự án phim ảnh mới đến hè. Kaity cho biết cô muốn được nhớ đến với vai trò diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải hotgirl hát nhép hay beauty blogger. Dù biết còn nhiều điều phải học hỏi và rèn luyện, chẳng hạn như diễn xuất, phát âm tiếng Việt, giải phóng hình thể…, nhưng có lẽ ở cái tuổi đẹp nhất, trăng tròn nhất, với một ước mơ cháy bỏng cùng ý chí kiên tâm, có lẽ chẳng có gì là con người ta không làm được. Kaity Nguyễn đang có những bước tiến đầu tiên thuận lợi, còn con đường phía trước sẽ đến đâu, hãy đón nhận câu trả lời chính thức của cô gái 18 tuổi trong thời gian tới.

Vân Ngọc