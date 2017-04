Nữ chính phim 'Em chưa 18' tránh nhắc đến thành viên nhóm 365 vì sợ khán giả chỉ chú ý về đời tư mà không quan tâm bộ phim cô đóng.

Mặc dù là gương mặt mới của làng điện ảnh nhưng Kaity Nguyễn đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ đẹp trong trẻo, đặc biệt là đôi mắt to tròn ngây thơ cùng diễn xuất tự nhiên trong phim điện ảnh Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Trước đó, cô được giới trẻ biết đến qua video hát nhép và là beauty blogger triệu view. Trong quá trình quay bộ phim đầu tay, Kaity Nguyễn đã nảy sinh tình cảm với Will (nhóm 365). Cặp đôi nhanh chóng công khai tình cảm và gắn bó không rời khi sóng đôi dự các sự kiện showbiz.

Đã thừa nhận yêu nhau nhưng khi được hỏi về bạn trai, Kaity Nguyễn cố gắng né tránh. Diễn viên 18 tuổi giải thích: "Chuyện tình cảm là điều riêng tư nên em không muốn đề cập quá nhiều trên mặt báo. Hơn nữa, Em chưa 18 là bộ phim đầu tiên của em trên con đường nghệ thuật. Thay vì bàn đến chuyện yêu đương, em muốn được khán giả đánh giá mình về khả năng diễn xuất và họ thực sự có thích em không. Ở tuổi 18, có bạn trai là điều bình thường nhưng em chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi".

Kaity Nguyễn 'phim giả tình thật' với Will sau khi đóng chung trong 'Em chưa 18'.

Trên màn ảnh, Will vào vai chàng hot boy của trường, người yêu cũ của nhân vật Kaity Nguyễn đảm nhận nên cả hai có khá nhiều cảnh quay chung. Nữ diễn viên tiết lộ, cô và bạn trai diễn rất tự nhiên trước ống kính mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thậm chí, Will còn cho cô những lời khuyên về việc lấy cảm xúc để nhập tâm hơn vào nhân vật. "Em hay đứng cong lưng nên anh Will nhắc em phải thẳng lưng. Anh cũng tư vấn cho em về cách cư xử, giao tiếp và trả lời phỏng vấn ra sao. Will còn tặng em món quà sinh nhật, đó là bản nhạc phim Em chưa 18".

Kaity Nguyễn sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ là tiếp viên hàng không, bố kinh doanh. Khi bố mẹ ly hôn, cô và anh trai chuyển sang Mỹ sinh sống. Cách đây vài năm, Kaity theo bố về nước và đang học tại một ngôi trường quốc tế ở TP HCM. Cô kể: "Nhà em có truyền thống ai cũng phải có bằng Đại học ở nhiều ngành nghề như kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư... nên em rất áp lực về chuyện học hành. Em có hứa với bà nội rằng, em sẽ cố gắng lấy được tấm bằng Đại học để bà tự hào về mình". Cũng vì gia đình không có ai theo nghệ thuật nên khi nhận lời đóng phim Em chưa 18, Kaity rất bỡ ngỡ vì chưa có bất cứ kinh nghiệm nào về diễn xuất. May mắn là cô được bố ủng hộ dù biết trong phim sẽ có một số cảnh quay giường chiếu.

Diễn viên 18 tuổi có gương mặt ngây thơ và diễn xuất tự nhiên.

Trước khi bấm máy, Kaity Nguyễn tham gia khóa học ngắn hạn với Kathy Uyên. Nữ diễn viên trẻ tâm sự, dù chỉ học diễn xuất trong một tháng nhưng cô đã bắt đầu có đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Kaity nói: "Cô Kathy luôn dạy em rằng, phải diễn cho nhân vật chứ không được diễn cho bản thân. Đã là diễn viên thì phải làm cách tốt nhất cho khán giả thấy được nhân vật là có thật, dù bản thân mình hoàn toàn khác với nhân vật. Nhớ lời cô nên khi ra trường quay, em nghĩ đến nhân vật thật nhiều để lấy cảm xúc".

Nhiều người e ngại về việc Kaity Nguyễn mới 18 tuổi nhưng có cảnh nóng với Kiều Minh Tuấn - nam chính của phim Em chưa 18. Cô cho biết: "Em sợ cảnh này nhưng vì lỡ nhận lời đóng phim rồi thì em đành phải làm thôi. Nếu nói không quay được thì cũng không có ai giúp đỡ được mình. Em không thể đứng nhõng nhẽo, làm ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim. Hơn nữa, ba em cũng đồng ý về cảnh này. Mọi người nói đây là cảnh giường chiếu nhưng thực ra nó hoàn toàn không hở hang và có điều gì nhạy cảm". Bạn diễn Kiều Minh Tuấn cũng động viên Kaity rất nhiều để hai người có thể phối hợp tốt trước ống kính.

Khi được hỏi về khó khăn khi đóng Em chưa 18, Kaity Nguyễn cười nói, đó là việc phải thức khuya. Bình thường, cô vẫn tuân theo giờ sinh hoạt mà gia đình đề ra, 22h đêm lên giường ngủ và 9h sáng ngủ dậy. "Lúc quay phim, em không quen giờ giấc vì mọi người làm việc ban đêm khá nhiều nên lúc nào em cũng vật vờ trên trường quay. Vì sợ con gái mệt nên ba em thường xuyên đưa C cho em uống để có sức".

Kaity Nguyễn nổi tiếng trên mạng nhờ clip hát nhép.

Điều khiến Kaity hạnh phúc sau bộ phim đầu tay là được khán giả đón nhận. Cô cũng có thêm động lực phấn đấu khi bố dành cho những lời khen về diễn xuất. Cô kể: "Ba thấy em làm được một việc lớn bằng chính khả năng của bản thân, bên cạnh chuyện học hành. Ba nghĩ em diễn tốt hơn những gì ba nghĩ. Ba cũng nói, khi em đam mê điều gì thì hãy theo đuổi tới cùng".

Hiện tại, Kaity Nguyễn còn vài tháng học cấp 3 trước khi thi vào Đại học. Cô lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ tạm ngưng việc học trong 2 năm để tham gia khóa huấn luyện chuyên ngành về diễn xuất, đồng thời nhận một vài dự án phim mới. Cô còn tham vọng học thêm về thanh nhạc, nhảy để tích lũy thêm nhiều kỹ năng bổ trợ cho công việc diễn viên sau này.

