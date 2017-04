Trước khi tỏa sáng ở những vai hành động phản diện, hiếm ai biết ngôi sao "Fast & Furious" đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng lặn thế giới, dân buôn trang sức giả ở chợ đen.

Nổi tiếng với vẻ ngoài nam tính và lạnh lùng, tài tử Jason Statham không cần vào những vai người hùng chính diện vẫn có thể thu hút sự chú ý và trở thành ngôi sao hành động được hâm mộ trên toàn cầu.

Anh đã trở thành một thương hiệu uy tín, bảo chứng cho sự thành công của những vai phản diện hành động trong các bom tấn đỉnh cao của Hollywood như Fast & Furious 7, The Transporter và The Expendables, Mechanic: Resurrection.

Từ vận động viên đến kẻ buôn chợ đen

Năm 1992, sau khi chiến thắng tại Thế vận hội Barcelona, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng lặn thế giới, Jason Statham được các nhiếp ảnh gia để mắt đến và thuyết phục anh trở thành người mẫu. Từ đó, anh trở thành gương mặt quảng cáo quen thuộc của các thương hiệu thời trang dành cho quý ông như Levi’s và French Connection.

Vì nghề người mẫu không đem lại thu nhập ổn định, anh quyết định từ bỏ và chuyển sang kinh doanh. Không có nhiều vốn, anh chỉ có thể buôn bán trang sức giả ở chợ đen. Nhờ tài ứng biến linh hoạt, nhanh nhẹn nên Jason nhanh chóng trở thành tay buôn có “máu mặt” trong giới.

Năm 1998, đạo diễn Guy Ritchie đã phát hiện tài diễn xuất và mời anh tham gia bộ phim do ông làm đạo diễn là Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Băng đảng người Anh).

Hiếm ai biết ngôi sao hành động từng là một vận động viên bơi lội, dân chợ đen chính gốc.

Hai năm sau đó, nam diễn viên điển trai tiếp tục tham gia một bộ phim khác của Guy Ritchie là Snatch. Lần này, anh được sánh vai cùng các ngôi sao hàng đầu Hollywood như Brad Pitt hay Benicio del Toro. Vai diễn gã Turkish chuyên tổ chức những trận đấm bốc giúp cái tên Jason Statham dần được khẳng định ở Hollywood, đặc biệt sau khi Snatch trở thành một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất năm 2000.

Jason Statham không phải chờ đợi lâu để tạo được chỗ đứng trong giới điện ảnh sau hai vai diễn ngang hang với các ngôi sao võ thuật Ice Cube và Lý Liên Kiệt trong Ghosts of Mars và The One.

Đến năm 2002, anh tạo được bước đột phá trong sự nghiệp khi được giao vai chính trong The Transporter (Người vận chuyển). Vẻ ngoài cực ngầu cùng những cảnh rượt đuổi ấn tượng và pha võ thuật đẹp mắt của nam tài tử đã thu hút sự chú ý lớn từ nguời hâm mộ.

Loạt phim xoay quanh cựu quân nhân Frank Martin máu lạnh, giỏi đánh nhau và sẵn sàng vận chuyển bất cứ thứ gì dù là đồ vật hay con người miễn là được trả giá cao. Đây cũng chính là vai diễn nổi bật và đặc trưng nhất trong sự nghiệp của Jason Statham. Tuy đây không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của siêu sao hành động này nhưng lại là loạt phim giúp đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng.

Định hình tên tuổi của mình ở dòng phim hành động, Jason Statham liên tục nhận được lời mời góp mặt trong những vai phản diện giỏi đánh đấm như trong War, Crank, The Bank Job, Death Race, Killer Elite hay Hummingbird. Dù chỉ đóng vai thứ chính hay phản anh hùng nhưng tất cả đều góp phần đưa Jason Statham lên hàng siêu sao của Hollywood.

Hành động là phải thật

Ngoài gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hút hồn, giọng nói trầm khàn, Jason Statham còn tạo dấu ấn khi là một trong những ngôi sao hành động tự thực hiện mọi cảnh hành động mạo hiểm trong phim mà không cần diễn viên đóng thế.

Jason Statham luôn tự thực hiện các cảnh quay hành động nguy hiểm.

Là người đi theo chủ nghĩa duy mỹ, Jason Statham từng nhiều lần khẳng định việc anh muốn tự thực hiện những pha hành động trong phim không chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân mà còn là tôn trọng công chúng. Anh không muốn qua mặt khán giả vì họ luôn phân biệt được cảnh giả và cảnh thật, đâu là kỹ xảo, đâu là nhờ diễn viên đóng thế.

“Ngày nay với công nghệ CGI, bất kỳ ai cũng có thể trở thành ngôi sao hành động. Nhưng với tôi, hành động thì phải thật, bởi chẳng thứ có thể thay thế hoàn toàn cảm xúc từ nó mang lại”, Jason Statham giải thích.

“Chỉ khi xem những cảnh đánh đấm thật từ người diễn viên, tôi mới thật sự có cảm xúc, như được sống trong bối cảnh của phim”, tài tử khẳng định.

Nam diễn viên cho biết anh đã bỏ công sức tập luyện võ thuật trong nhiều năm để khi bước vào trường quay, anh có thể tự mình thực hiện mọi phân cảnh khó khăn nhất. Jason nói mình chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc như Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt vì họ luôn xông pha hết mình vì vai diễn.

Điện ảnh thương mại và con đường 'không giải thưởng'

Dù anh đã được mời gia nhập vào Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Hoa Kỳ nhưng ai cũng biết nếu chỉ bằng những bộ phim hành động lời thoại ít và đánh đấm nhiều như những năm qua, Jason Statham khó lòng nghĩ tới giấc mơ giải thưởng.

Khi khán giả đã chán ngán những cảnh đánh đấm, khói lửa với súng ống, bom đạn và cả những màn rượt đuổi không hồi kết, họ mong chờ nhiều hơn ở nội dung phim và trước hết là sự diễn xuất có chiều sâu của người diễn viên. Trong khi ngoài những pha hành động, rượt đuổi, những bộ phim Jason tham gia đều không thể hiện sự đặc sắc trong cốt truyện hay tâm lý nhân vật.

Những ngôi sao hành động như Daniel Craig, Tom Cruise, Brad Pitt hay Lương Triều Vỹ, Lý Liên Kiệt, bên cạnh những thước phim đánh đấm, khán giả vẫn nhìn thấy họ biến hóa khôn lường ở những dòng phim tâm lý, đọng lại nhiều cảm xúc.

Còn với Jason Statham, anh vẫn một mực trung thành với thể loại phim hành động, quá say mê với những vai diễn phản anh hùng sắc lạnh. Gần 20 năm qua, người hâm mộ không tránh khỏi cảm giác chán nản, thất vọng khi nhìn thấy anh ở mãi một dạng vai.

Đương nhiên, Jason cũng đã có nhiều đổi mới trong thương hiệu hành động của mình bằng những dạng vai mới lạ hơn như điệp viên hài hước trong Spy (Quý bà điệp viên) nhưng điều đó vẫn là chưa đủ.

Bản thân gã trùm phản diện Deckard Shaw của Fast & Furious cũng tự nhận thức được điều khi nói: “Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được giải Oscar với một bộ phim dạng như Crank. Và chắc chắn tôi cũng sẽ không bao giờ nhận bất kỳ giải thưởng nào với những bộ phim tôi từng góp mặt”.

Khán giả không trách anh khi chọn đóng đinh tên tuổi của mình ở những vai diễn hành động. Bằng chứng là hàng triệu trái tim người hâm mộ vẫn đổ gục mỗi khi anh xuất hiện trên phim với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.

Có lẽ họ chỉ tiếc khi không được nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện ở những giải thưởng điện ảnh cao quý, điều không phải là không thể với tài năng diễn xuất đầy thần thái của anh.

Cuộc sống gia đình viên mãn

Trở thành siêu sao hành động với khối tài sản kếch xù, cuộc sống của siêu sao 49 tuổi trở nên phóng túng hơn so với xuất thân bình dân trước đó của anh. Anh thích vung tiền tậu các loại siêu xe đắt đỏ cùng hàng loạt bất động sản. Anh cũng vừa mua căn biệt thự giá 10 triệu USD vào đầu năm 2016 để tặng cho bạn gái.

Năm 2000, sau khi chia tay với người mẫu Kelly Brook sau gần 7 năm hẹn hò, trải qua mối tình chớp nhoáng với nữ ca sĩ người Australia Sophie Monk, nam diễn viên mới công khai hẹn hò với siêu mẫu xinh đẹp Rosie Huntington-Whiteley vào năm 2011.

Jason Sthatham hạnh phúc cùng vị hôn thê xinh đẹp. Hai người chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Ảnh: AFP/Getty Images.

Hiện tại, anh và vị hôn thê Rosie Huntington chuẩn bị chào đóncon đầu lòng. Dù chênh lệch nhau 19 tuổi nhưng cuộc tình của cặp đôi này vẫn kéo dài đến nay và chuẩn bị tiến đến một đám cưới viên mãn sau khi người đẹp Transformers hạ sinh vào giữa năm nay.

Mối tình giữa anh và cựu thiên thần Victoria’ Secrets được xem là chuyện tình đẹp và ít điều tiếng nhất nhì làng giải trí.

