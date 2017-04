Giữa những chuyện buồn trong mối quan hệ với người chồng cũ, nữ ca sĩ Janet Jackson bất ngờ chia sẻ hình ảnh quý tử đáng yêu sau quãng thời gian dài 'ém nhẹm' thông tin về cậu bé.

Hình ảnh ngái ngủ đáng yêu của cậu bé Eissa khiến nhiều người thích thú

Tờ Daily Mail đưa tin hôm 14.4, em gái của “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên của cậu con trai Eissa trên mạng xã hội. Dù đã ra đời 3 tháng nhưng đây là lần đầu tiên người hâm mộ được chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của cậu bé nổi tiếng này.

“Em bé và mẹ sau khi ngủ dậy”, Janet Jackson tình cảm viết cho con trai trên Twitter kèm theo hình ảnh ngái ngủ của Eissa.

Janet Jackson lần đầu đăng hình con trai lên mạng xã hội

Kể từ khi còn trong bụng mẹ, Eissa đã là đứa trẻ được báo chí rất quan tâm. Đây là đứa con đầu lòng của Janet khi cô đã ở độ tuổi ngũ tuần. Hơn nữa, cậu bé còn là kết tinh từ cuộc hôn nhân dài 5 năm của Janet và tỉ phú người Qatar Wissam Al Mana.

Tuy nhiên, sau khi Eissa ra đời không lâu thì mới đây, nữ ca sĩ lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố ly hôn với người chồng thua cô 8 tuổi.

Đại diện phía giọng ca Someone to call my lover không đưa ra nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân này nhưng cho biết: “Cả hai đều rất bận rộn nhưng họ sẽ cùng chung trách nhiệm nuôi con cái. Eissa sẽ sống cùng mẹ tại London”.

Dù không còn chung sống nhưng Wissam Al Mana vẫn gửi những lời động viên ngọt ngào tới vợ cũ: “Gửi tới người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Cảm ơn vì tình yêu thiêng liêng và sự động viên của em. Chúng ta mãi mãi là bạn”.

Janet Jackson và chồng tỉ phú chia tay sau khi con trai ra đời 3 tháng

Kể từ sau khi kết hôn với tỉ phú trẻ tuổi vào năm 2012, Janet Jackson không còn đi biểu diễn nhiều mà dành thời gian để chăm sóc chồng và nỗ lực sinh con. Việc cô theo chồng, cải sang đạo Hồi cũng cho thấy nữ ca sĩ mong muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Do đó, sự kiện Janet Jackson tuyên bố ly hôn chồng khiến nhiều fan hâm mộ bị sốc. Cô có thể sẽ nhận được khoản tiền bồi thường lớn sau khi chia tay Wissam - người sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỉ USD.

Trước Wissam Al Mana, Janet Jackson từng có hai cuộc hôn nhân nhưng đều “đứt gánh giữa chừng”. Cô kết hôn với ca sĩ James DeBarge từ năm 1984 đến năm 1985. Sau đó, cô cưới René Elizondo, Jr. vào năm 1991 và chia tay anh này năm 2000.

Thiên Minh