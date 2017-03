Ivanka Trump được Thủ tướng Justin Trudeau mời thưởng thức một buổi biểu diễn nhạc kịch với nội dung ca ngợi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế sau vụ khủng bố 11/9.

Con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng khoảng 120 đại sứ từ khắp thế giới là khách mời thưởng thức vở nhạc kịch "Come From Away" tại nhà hát Gerald Schoenfeld, New York, Mỹ tối 15/3. New York là nơi các phần tử khủng bố của al-Qaeda đã cướp máy bay và lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001, làm 3.000 người thiệt mạng.

Vở kịch dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra ở đảo Newfoundland của Canada chỉ vài giờ sau vụ khủng bố. Khi đó, Mỹ quyết định đóng không phận buộc thị trấn nhỏ của Canada trở thành nơi trú ngụ của khoảng 6.700 hành khách từ hàng chục chuyến bay bị đổi hướng.

Ivanka bắt tay các khách mời tại sự kiện tối 15/3 ở New York, Mỹ. Ảnh: AP

Tại buổi biểu diễn, Ivanka mặc bộ váy thuộc bộ sưu tập 2013 của thương hiệu Christopher Kane, ngồi cạnh ông Trudeau và đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

"Vinh dự được cùng Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân Sophie Gregoire Trudeau có mặt tại buổi biểu diễn tối nay của Come From Away, một lời tri ân xúc động tới sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế chúng ta sau vụ 11/9", cô viết trên Facebook.

Khi giới thiệu vở nhạc kịch, Thủ tướng Trudeau đã ca ngợi tình hữu nghị giữa Canada và Mỹ "trong khoảng thời gian tăm tối nhất".

"Không có tình hữu nghị nào như tình cảm giữa Canada và Mỹ. Những người bạn đã ở đó vào những lúc khó khăn", ông nói.

Thủ tướng Canada Trudeau trên sân khấu của sự kiện. Ảnh: AP

Ivanka và ông Trudeau đến nhà hát cùng một đoàn xe nhưng trên hai chiếc khác nhau. Đây là sự kiện thứ hai hai người góp mặt chung trong những tuần gần đây.

Tháng trước, con gái ông Trump và nhà lãnh đạo Canada cùng tham dự cuộc đối thoại bàn tròn về phụ nữ trong lực lượng lao động ở Washington. Những bức ảnh ghi lại biểu cảm của Ivanka khi nhìn ông Trudeau đã gây nên một cơn sốt trên mạng xã hội.

