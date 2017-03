Từ nhỏ cho đến khi trở thành cô chủ Nhà Trắng, Ivanka Trump luôn được nhiều người yêu mến nhờ nhan sắc, tài năng và tấm lòng lương thiện.

Ivanka Marie Trump (30/10/1981) là ái nữ duy nhất của Tổng thống Donald Trump và người vợ đầu tiên - bà Ivana Zelníčková. Cô có một anh, một em ruột là Donald Jr. (39 tuổi) và Eric (33 tuổi). Ảnh: AP.

Năm 1992, ông Trump và bà Ivana ly hôn trong lùm xùm vì sự xuất hiện của bà Marla Maples (trái) - người sau này là vợ hai của ông. Ivanka từng chia sẻ rằng cô khó có thể tha thứ cho mẹ kế nhưng vẫn kính trọng bà và em gái cùng cha khác mẹ - Tiffany (giữa). Ảnh: Reuters.

Ái nữ nhà tỷ phú từng học trường nữ sinh Chapin ở quận Manhattan (New York), sau đó chuyển đến trường nội trú Choate Rosemary Hall thuộc tiểu bang Connecticut. Dù sống xa nhà, mối quan hệ giữa Ivanka và cha vẫn rất thân thiết. Trong hình, hai cha con đang cố gắng xem một trận tennis ở New York vào năm 1994. Ảnh: AP.

Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, Ivanka cũng từng là người mẫu tài sắc vẹn toàn, được nhiều tờ báo và nhãn hàng săn đón ngay từ khi còn là thiếu nữ tuổi teen. Ảnh: Seventeen Magazine.

Năm 2004, tiểu thư họ Trump tốt nghiệp Đại học Pennsylvania - nơi cha và anh trai từng theo học - với chuyên ngành Kinh tế. Ảnh: Slate.

Được đánh giá cáo trong nghề người mẫu, song mục tiêu thực sự Ivanka hướng đến là kinh doanh. Cô thường xuyên góp mặt trong các cuộc họp và đàm phán của Trump Organization, nhưng đến năm 2005 mới chính thức làm việc cho cha sau khi tốt nghiệp đại học. Ảnh: IPX.

Cô thừa hưởng ở cha khả năng kinh doanh đáng kinh ngạc, từng là phó giám đốc Phát triển và Đầu tư của Trump Organization. Ảnh: AP.

Không chỉ kế thừa sự nghiệp từ cha, ái nữ còn tự phát triển công việc kinh doanh của riêng mình. Năm 2007, cô cho ra đời dòng sản phẩm trang sức vàng và kim cương mang tên Ivanka Trump Fine Jewelry, sau đó là thương hiệu thời trang Ivanka Trump Collection. Ảnh: Getty Images.

Một ngày của Ivanka thường bắt đầu lúc 6h30. Nhiều bạn bè và đối tác từng nói rằng ái nữ nhà Trump rất thân thiện, tài năng, thậm chí có lúc hơi đáng sợ. Cô cũng thừa nhận mình có cái tôi lớn giống cha. Ảnh: AP.

Nhờ thành công trong kinh doanh, Ivanka nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá. Diễn đàn Kinh tế Thế giới từng vinh danh cô là nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu. Năm 2014, cô cũng có tên trong danh sách 40 doanh nhân dưới 40 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất của tạp chí Fortune. Ảnh: AP.

Không chỉ giàu có, Ivanka cũng tích cực làm từ thiện. Các tổ chức như New York City Police Foundation (Quỹ Cảnh sát thành phố New York) và Cookies for Kids' Cancer (Bánh quy cho trẻ em ung thư) đều là nơi ghi nhận những đóng góp của tiểu thư nhà Trump. Ảnh: Getty Images.

Tháng 10/2009, Ivanka xuất bản cuốn sách có tựa đề The Trump Card: Playing to Win in Work and Life. Tác phẩm thứ 2 của cô mang tên Women Who Work dự kiến ra mắt vào ngày 2/5, theo Business Insider. Ảnh: Getty Images.

Năm 2009, cô gái họ Trump kết hôn với nhà phát triển bất động sản Jared Kushner. Họ hiện là cha, mẹ của ba thiên thần: Arabella Rose Kushner (6 tuổi), Joseph Frederick Kushner (4 tuổi) và Theodore James Kushner (1 tuổi). Ảnh: Getty Images.

Ivanka có lẽ là người con thân thiết nhất với tổng thống Mỹ. Khi cô còn bé, ông Trump từng ca ngợi sự thông minh của con gái trước mặt nhiều giám đốc cao cấp. Dù bận trăm công nghìn việc, ông cũng không bao giờ từ chối cuộc gọi từ Ivanka. Tổng thống từng khẳng định: “Nếu Ivanka không phải con gái tôi, có lẽ tôi sẽ hẹn hò với con bé”. Ảnh: Time.

Không chỉ đồng hành cùng cha trong việc kinh doanh, Ivanka còn từng xuất hiện ở chương trình in đậm dấu ấn của Trump mang tên The Apprentice (Người tập sự). Ảnh: NBC.

Trong quá trình ông Trump tranh cử tổng thống, Ivanka được coi như "vũ khí bí mật" của ứng viên đảng Cộng hòa. Vị tiểu thư luôn theo sát cha đến nhiều địa điểm để hỗ trợ, đồng thời đưa ra những chiến lược quan trọng giúp ông thắng cử. Ảnh: Getty Images.

Khi ông Trump bị chỉ trích vì những lời lẽ gây sốc, xúc phạm người khác, chính Ivanka là người đã lên tiếng xoa dịu dư luận. Cô khẳng định những lời nói của cha là không hợp lý và cô rất vui vì ông đã lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Getty Images.

Sau khi cha chính thức nhậm chức, Đệ nhất tiểu thư đã gác lại phần lớn công việc kinh doanh để cùng gia đình nhỏ chuyển đến Washington D.C. Cô và chồng hiện là cánh tay đắc lực của tổng thống. Ảnh: Reuters.

Giống hồi nhỏ, cô chủ Nhà Trắng giờ đây lại tiếp tục cùng cha tham dự những cuộc họp với các nhà lãnh đạo cao cấp, góp tiếng nói quan trọng giúp ông làm tốt vai trò của tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phương Thảo