Ngày 1/8, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin ít nhất 60 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành nhiều cuộc không kích tại những khu vực thuộc tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích vào các vị trí của phiến quân tại một số ngôi làng và thị trấn ở vùng ngoại ô phía Đông của tỉnh Deir al-Zour trong vài giờ qua. Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em.

Các cuộc không kích này diễn ra chưa đầy 48 giờ kể từ khi liên quân Mỹ tấn công một bệnh viện và một câu lạc bộ tại thành phố Bukamal ở ngoại ô Deir al-Zour, khiến 6 dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cùng hàng chục người bị thương.

Từ năm 2014, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công các vị trí của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria. Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) giải tán liên quân này, giải thích rằng lực lượng này được thành lập mà không có sự chấp thuận của Chính phủ Syria.

Cho đến nay, Chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad chỉ chính thức đề nghị Nga hỗ trợ trong cuộc chiến chống khủng bố tại nước này.

TTXVN/Báo Tin Tức