Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa phá hủy toàn bộ hệ thống phòng không của Syria, sau khi quân đội Syria nhắm bắn các chiến đấu cơ Israel khi những máy bay này hoạt động trong không phận và ném bom vào các mục tiêu ở Syria.

“Nếu lần tới, lực lượng bảo vệ không phận Syria còn nhắm bắn vào máy bay của Israel, chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ. Chúng tôi sẽ không do dự, an ninh của Israel là trên hết do đó chúng tôi sẽ không tha thứ”, RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman chia sẻ trên Israeli Public Radio hôm 19/3.

Tuyên bố của ông Lieberman được đưa ra sau vụ ném bom của Không quân nước này hôm 17/3. Phía Israel cho rằng quân đội nước này không kích nhằm vào các đoàn xe tiếp tế vũ khí của lực lượng Hezbollah. Israel khẳng định họ chỉ muốn bảo vệ mình khỏi số vũ khí hiện đại mà lực lượng Hezbollah cố giành lấy từ chính phủ Syria.

Chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel.

Về phần mình, Syria đã dùng các tên lửa đất đối không S-200 nhắm bắn lực lượng máy bay quân sự của Israel khi những chiến đấu cơ này trên đường quay trở về căn cứ vào ban đêm. Damascus tuyên bố đã bắn rơi một chiếc máy bay nhưng Israel lại phủ nhận thông tin này.

Giới truyền thông Israel cho hay một trong những tên lửa của Syria đã bị hệ thống phòng không Arrow của nước này đánh chặn. Đây là lần đầu tiên giới chức Israel công khai xác nhận sử dụng hệ thống chống tên lửa hiện đại này. Theo đó, hệ thống phòng không Arrow có thể đánh chặn cả những tên lửa đạn đạo tầm xa hạng nặng.

Theo hãng tin Haaretz, quân đội Israel đang tiến hành điều tra liệu quyết định sử dụng hệ thống Arrow để ngăn chặn các tên lửa phòng không của Syria có đúng quy định.

Việc Israel thừa nhận xâm phạm không phận Syria xưa nay là chuyện hiếm. Tuy nhiên, hồi tháng Tư năm ngoái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên lên tiếng xác nhận các chiến đấu cơ nước này thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Syria.

Minh Thu (lược dịch)