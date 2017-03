Đây cũng là điều khiến người hâm mộ anh chàng "đứng ngồi không yên" suốt nhiều ngày qua.

Mới đây, bộ ảnh cưới của Isaac nằm trong MV Anh sẽ về sớm thôi dự kiến ra mắt vào ngày 5/4 đã khiến fan “bấn loạn” bởi độ lãng mạn và đáng yêu. Đây cũng là lần đầu Isaac kết hợp và giới thiệu đến công chúng cô bạn mới của mình: Hà Trúc, vốn là một fashionista xinh đẹp.

Isaac và Hà Trúc gây bất ngờ cho fan với những khoảnh khắc ngọt ngào.

Rũ bỏ hình ảnh quý ông lạnh lùng của Mr Right hay nổi loạn trong Get Down, lần này Isaac hóa thân thành một chàng trai lãng mạn mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Tuy chỉ với 18 giây ngắn ngủi cùng loạt hình ảnh lấm lem vụng về làm bếp, song Isaac vẫn đẹp lịch lãm như một “soái ca” trong mơ của nhiều cô gái. Chính điều này làm cho các fan của anh cũng tan chảy và rất mong chờ ngày ra mắt sản phẩm.

“Soái ca” Isaac sẽ đốn tim fan với hình ảnh người đàn ông trong mơ của nhiều cô gái.

Teaser MV Anh sẽ về sớm thôi

Anh sẽ về sớm thôi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện , người từng hợp tác thành công với Isaac qua bản hit Yêu không nghỉ phép. Bằng giai điệu tươi vui, ca từ dễ thương cùng lời hứa của chàng trai sẽ về sớm, không để người phụ nữ của mình phải đợi lâu, đây sẽ là sản phẩm ghi điểm trong lòng rất nhiều khán giả nữ của Vpop thời gian tới. Cùng xem thêm loạt ảnh hậu trường MV Anh sẽ về sớm thôi:

Minh Trí