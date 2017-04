Một tổ chức giám sát có trụ sở tại Mỹ cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận tiến hành một vụ tấn công đẫm máu ngày 21/4 nhằm vào một văn phòng của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) tại vùng Viễn Đông của nước này.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ tấn công ở Khabarovsk ngày 21/4. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tổ chức giám sát SITE đã dịch một tuyên bố bằng tiếng Arab do hãng thông tấn Amaq tự xưng của IS đưa ra - cho hay các tay súng IS đã tấn công một văn phòng của FSB tại Khabarovsk, khiến 3 người thiệt mạng và làm bị thương vài người khác.

Trong khi đó, các quan chức Nga khẳng định có 2 người thiệt mạng trong vụ việc trên gồm 1 nhân viên FSB và 1 dân thường, một người khác bị thương. Thông tin về thủ phạm của FSB nêu rõ: "Có thông tin rằng người đàn ông này thuộc một nhóm ủng hộ chủ nghĩa phát xít kiểu mới".

