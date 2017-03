Trong ngày 22.03.2017, quân đội Syria cho IS một cơ hội đào thoát khỏi Deir Hafer, các đơn vị quân đội Syria đã tạm thời ngừng bắn. Nhưng theo những thông tin trên mạng truyền thông xã hội, IS từ chối rời bỏ thị trấn.

IS rút chạy khỏi thị trấn Deir Hafer

Nhằm gây thêm sức ép lên lực lượng khủng bố, quân đội Syria đánh chiếm hai ngôi làng cuối cùng nằm giữa hai phía đông bắc và đông nam thị trấn.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Tigers nhanh chóng giải phóng hai ngôi làng Lalat Mohammad và Tal Al-Sous Latsbah sau cuộc chiến ngắn ngủi với những tay súng khủng bố đã kiệt sức trên vùng ngoại ô phía tây Deir Hafer. Sau khi giành được các làng này, quân đội Syria Syria đánh chiếm đỉnh đồi lớn Tal 'Akoulah, siết chặt thêm vòng vây xung quanh các trận địa của IS trong thị trấn Deir Hafer.

Theo nguồn tin Al-Masdar News mới nhận được, lực lượng khủng bố IS đã đào thoát khỏi căn cứ địa vững chắc cuối cùng phía dông thành phố Aleppo, thị trấn Deir Hafer.

Theo Yusha Yuseef, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, các tay súng IS còn lại đã rút khỏi Deir Hafer trước khi lực lượng Tiger khép chặt vòng vây.

Theo phóng viên Yuseef, quân đội Syria không tiến vào Deir Hafer do có sự thông tin cảnh báo toàn thị trấn Deir Hafer dày đặc mìn và các loại vũ khí nổ tự chế do IS cài đặt trước khi tháo chạy.

Lực lượng công binh Syria và Nga dự kiến sẽ bắt đầu rà phá bom mìn của Deir Hafer vào tối ngày 23.03.2017. Đây là lần đầu tiên quân đội Syria giành lại được thị trấn Deir Hafer sau 4 năm bị IS chiếm giữ trên vùng nông thôn phía đông Aleppo.

Lực lượng Tiger liên tiếp đánh chiếm những ngôi làng còn lại trước khi khép chặt vòng vây thị trấn Deir Hafer

Quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn vùng ngoại vi xung quanh thị trấn Deir Hafer, IS tháo chạy khỏi căn cứ địa chiến lược này trên vùng nông thôn phía đông Aleppo

NT

Nguyễn Thuận -