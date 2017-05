Ít nhất 7 người chết và 6 người bị thương sau khi Nhà nước Hồi giáo hôm nay đánh bom tự sát một căn cứ ở miền bắc Iraq, nơi nhiều cố vấn quân sự Mỹ đang lưu trú.

Trong 7 người thiệt mạng có hai nhân viên an ninh Iraq và 5 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS), theo Reuters. Các tay súng IS tấn công căn cứ trong đêm.

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: AFP

"Chúng mặc đồng phục giống lực lượng dân quân Peshmerga người Kurd và cạo hết râu để trông y như chúng tôi", một quan chức Iraq cho hay.

IS sau đó nhận trách nhiệm gây ra vụ việc, khẳng định đã giết chết và làm bị thương hàng chục "kẻ viễn chinh và quân bội giáo", ý chỉ dân quân Peshmerga và những cố vấn quân sự Mỹ.

Các lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn đang nỗ lực chiến đấu để đánh bật IS khỏi Mosul song chưa thể giải phóng hoàn toàn khu vực. Tại phía tây thành phố, IS ra sức kháng cự bằng bẫy mìn, phiến quân bắn tỉa, súng cối và khí độc. Hàng trăm dân thường đã thiệt mạng do đụng độ giữa hai phe gia tăng. Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về "thảm họa nhân đạo" nếu tình hình vây hãm tiếp diễn.

Theo Vũ Hoàng/Vnexpress