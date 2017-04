Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Mosul.

Các lực lượng chống khủng bố Iraq tiến vào Matahen, vùng lân cận thành phố Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS ngày 10/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/4, phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi dẫn tuyên bố của Sở chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (IJOP) cho hay lực lượng IS đã tiến hành định kì các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học, song con số thương vong cũng như tác động của những vụ tấn công này với chiến dịch quân sự của lực lượng Iraq là rất hạn chế. Tuyên bố của IJOP nhấn mạnh các phần tử IS đã tìm cách cản trở đà tiến công Mosul của các lực lượng an ninh Iraq bằng cách sử dụng đạn pháo có chứa khí độc hóa học.

Hiện lực lượng chính phủ Iraq, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị dân quân, đã tiếp tục giành lợi thế trong cuộc tấn công nhằm đánh bật các tay súng IS khỏi khu vực thành cổ Mosul, với mục tiêu tái chiếm thành trì chủ chốt cuối cùng của nhóm khủng này tại Iraq. Thông báo cho biết lực lượng Iraq đã tiến sâu thêm ít nhất 200m vào khu Thành Cổ của Mosul sau khi mở màn cuộc tấn công từ vùng Qadheeb al-Ban ở Tây Mosul sáng 16/4. Đợt tiến công này đã phá vỡ thế bế tắc suốt 1 tháng qua của chiến dịch giải phóng Mosul, giữa lúc các tay súng IS kháng cự quyết liệt tại khu vực thành cổ đông dân cư.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tái chiếm thành phố Mosul vào tháng 10/2016, các lực lượng Iraq đã giành được nhiều thắng lợi. Hiện quân chính phủ đã giành quyền kiểm soát khu vực Đông Mosul.

