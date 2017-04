Tối ngày 13/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cho phép quân đội Mỹ thả bom phi nguyên tử MOAB xuống tỉnh Nangarhar, Afghanistan để tiêu diệt IS.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định, quả bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ đã ném trúng những mục tiêu của IS tại Afghanistan. Hiện tại vẫn chưa có báo cáo chi tiết của bộ Quốc phòng Mỹ liên quan tới số thương vong, hay thiệt hại về vật chất sau vụ ném bom.

Quả bom MOAB mà Mỹ dùng để ném xuống Afghanistan. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, tờ Independent Journal Review đã dẫn lời một nhà báo tự do đang hoạt động tại khu vực Kandahar, Afghanistan cho hay, khoảng 100 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt.

“Tôi đã liên lạc với các quan chức địa phương của tỉnh Nangarhar. Họ cho biết, một khu nhà lớn của lực lượng IS đã bị phá hủy sau khi Mỹ thả bom MOAB. Như vậy, nay IS đã mất đi khu ẩn náu lớn nhất tại Afghanistan. Họ cũng nói rằng, hơn 100 phần tử IS đã bị tiêu diệt. Con số thương vong có thể còn cao hơn”, nhà báo Sarhadi nói.

Nhà báo Sarhadi cho hay, khoảng 100 phần tử IS đã bị tiêu diệt. (Ảnh: Ahmad Wali Sarhadi)

Nhà báo cũng nói thêm, vẫn chưa có báo cáo chính thức về dân thường bị thương vong sau vụ ném bom nhưng một quan chức cho hay, trường hợp đó vẫn có thể xảy ra.

Dựa vào ước tính số thương vong của IS nói trên, đây có thể được coi là một trong những đợt tấn công hiệu quả nhất nhằm tiêu diệt IS của chính quyền Mỹ.

Quân đội Mỹ đã thả quả bom GBU-43, hay còn được gọi với cái tên “Mẹ của các loại bom” (Mother Of All Bombs), xuống quận Achin của tỉnh Nangarhar, gần biên giới với Pakistan.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định trong một thông cáo báo chí rằng Lầu Năm Góc quyết định thực hiện vụ tấn công nhằm giảm thiểu nguy hiểm cho người Afghanistan.

Vụ nổ gây ra tổn thất lớn cho IS (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Esmail Shinwari, người đứng đầu quận Achin, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy vụ nổ nào lớn như vậy. Những cột lửa lớn bùng cháy dữ dội trong khu vực. Chúng tôi vẫn chưa biết gì về thông tin thương vong, nhưng khu vực bị tấn công được coi là thành trì của IS nên tôi nghĩ có rất nhiều tay súng khủng bố đã bỏ mạng”.

Tướng John Nicholson, người đứng đầu lực lượng Washington và liên quân quốc tế tại Afghanistan, khẳng định quả bom khổng lồ của quân đội Mỹ đã nhằm vào những hang động và boongke của IS.

“Vì IS ngày càng gặp nhiều tổn thất, nên chúng tích cực sử dụng các thiết bị nổ, đồng thời lợi dụng các boongke và đường hầm để tăng cường phòng thủ. Quả bom MOAB là lựa chọn đúng đắn giúp loại bỏ những chướng ngại trên và duy trì đà tiến công của chúng tôi”, ông Nicholson nói.

Loại bom MOAB mà quân đội Mỹ sử dụng để tiêu diệt IS có chiều dài 9,7m, đường kích 102,9cm, nặng khoảng 10,3 tấn. Đây được coi là quả bom thông minh bởi nó mang trên mình một hệ thống dẫn đường GPS tân tiến bằng vệ tinh. Do được dẫn đường, nó có thể đổi hướng đi và tìm chính xác đến mục tiêu.

Quả bom này được thiết kế để phát nổ khi cách mặt đất khoảng 1-3 mét, tạo ra sức sát thương cao hơn so với quá trình nổ khi tiếp xúc mặt đất.

Nó tạo ra một làn sóng tàn phá khủng khiếp và đốt cháy rụi mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Bom MOAB có thể san bằng những cánh rừng lớn, tiêu diệt lượng lớn quân địch, phá hủy các cấu trúc kiên cố và đánh sập những hang động. Nhìn chung, nó có tàn phá khủng khiếp, vì vậy MOAB được Mỹ lựa chọn để tấn công vào các hệ thống hang động nơi IS đang ẩn náu.

Danh Tuyên