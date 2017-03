Trong một đoạn video tuyên truyền đăng tải ngày 27/3, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa Iran vì vai trò của nước này trong các cuộc xung đột khu vực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN phát)

Đoạn video dài 36 phút, sử dụng tiếng Farsi, ngôn ngữ chính thức của Iran, với tựa đề "Vùng đất Farsi: Từ hôm qua cho đến hôm nay" được phát tán qua các kênh truyền thông xã hội của IS từ tỉnh Diyala của nước láng giềng Iraq.

Trong đoạn video, một người đàn ông bịt mặt đã trực tiếp đe dọa lãnh tụ tinh thần của Iran Ayatollah Ali Khamene i rằng IS sẽ sớm phá hủy nhà của ông như đống đổ nát phía sau y.

Ngoài ra, trong đoạn video còn xuất hiện hình ảnh IS chặt đầu một số binh sỹ bị bắt giữ, trong đó một người đeo huy hiệu của người Hồi giáo dòng Shiite.

Iran với đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite, là một bên hậu thuẫn chủ chốt cho chính quyền Syria và Iraq trong cuộc chiến chống IS và phiến quân dòng Hồi giáo Sunni.

Trong đoạn video trên, IS cáo buộc Iran ngược đãi người Sunni trong nhiều thế kỉ. Một đối tượng trong đoạn video tuyên bố IS sẽ xâm chiếm Iran và khôi phục Iran thành một nhà nước Hồi giáo dòng Sunni như trước đây.

Đoạn video cũng đe dọa trừng phạt Iran vì đã dung túng người Do Thái sống an toàn tại nước này dưới sự bảo vệ của nhà chức trách, trong đó có việc xây các thánh đường và nhà thờ cho người Do Thái ở Tehran và Isfahan./.