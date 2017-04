Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm chỉ đạo vụ việc một cảnh sát Pháp bị bắn chết trên đại lộ Champs Elysees.

Tối 20/4, một cảnh sát đã bị bắn chết và một cảnh sát khác bị thương ngay trên Đại lộ Champs Elysees – đại lộ biểu tượng tập trung đông du khách nhất tại thủ đô Paris. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 ngày trước vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống khiến dư luận hết sức hoang mang về tình hình an ninh trong những ngày tới.

Trong thông tin mới nhất, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm chỉ đạo vụ việc. Còn điều tra ban đầu cho biết, kẻ xả súng hành động một mình không có đồng phạm.

Cảnh sát giữ an ninh tại đại lộ Champs Elysees sau khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh:Reuters.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo kẻ tấn công đã bị bắn hạ. Sở cảnh sát Paris thông báo chính thức một cảnh sát đã bị bắn chết và một cảnh sát khác bị thương nặng trong vụ đấu súng diễn ra lúc 21h tối trên đại lộ Champs Elysee. Theo báo chí Pháp, một chiếc ô tô đã đi sát một xe cảnh sát và một tên đã bước từ xe ra xả súng vào các cảnh sát. Được biết, các nhân viên này thuộc đơn vị số 32 bảo vệ trật tư công cộng thuộc Sở cảnh sát Paris. Vụ việc cho thấy độ táo tợn của bọn tội phạm và cần nhấn mạnh rằng vào lúc 21h, bầu trời Paris thời gian này vẫn chưa tối hẳn.

Thời gian gần đây, một loạt các vụ tấn công từ giết hại nhân viên cảnh sát ngay tại nhà; âm mưu đâm dao vào cảnh sát tại bảo tàng Louvre, cho tới vụ cướp súng trấn áp một nữ cảnh sát ở sân bay Orly, giờ đây là vụ xả súng táo tợn nhằm trực tiếp vào cảnh sát trên đại lộ đông đúc và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại thủ đô Paris, cho thấy các nhân viên an ninh Pháp đang là đích ngắm hàng đầu của bọn khủng bố, bọn tội phạm.

Ngay khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã cho phong tỏa đại lộ Champs Elysee và đóng các tuyến tàu điện ngầm đến và đi từ Champs Elysee. Trực thăng quần đảo trên bầu trời đại lộ biểu tượng, đông đúc du khách số một của nước Pháp. Đơn vị điều tra đặc biệt chống khủng bố thuộc Công tố Paris đã ngay lập tức vào cuộc để điều tra vụ việc.

Vụ việc diễn ra ngay khi người dân Pháp đang theo dõi các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình với các ứng cử viên Tổng thống và các nguồn tin hậu trường còn cho biết sự phân vân của các ứng cử viên trong việc có hay không nêu vụ xả súng trong phần kết thúc chương trình truyền hình.

Ngay sau đó, hàng loạt chính trị gia Pháp đã tưởng niệm viên cảnh sát bị bắn chết trên trang cá nhân và bày tỏ sự cảm thông với cảnh sát – những người ở trên tuyến đầu nguy hiểm trong cuộc bảo vệ an ninh cho nước Pháp.

Vụ việc một lần nữa gây hoang mang dư luận về tình hình an ninh ở Pháp trong những ngày tới, đặc biệt ngày chủ nhật diễn ra vòng một cuộc bầu cử Tổng thống. Đảm bảo an ninh cho 67.000 điểm bỏ phiếu là một nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng an ninh Pháp.

Cách đây hai ngày, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai kẻ tình nghi có âm mưu khủng bố tại Marseille, tìm ra được nhiều vũ khí, chất nổ và mối liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và khám phá ra kế hoạch nhằm vào chính các ứng cử viên Tổng thống./.

Thùy Vân/VOV – Paris