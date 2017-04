Thông qua “hãng thông tấn tự xưng”, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công vào một cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại khu vực Viễn Đông.

Những kẻ tấn công đã liều lĩnh chọn mục tiêu là cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại Viễn Đông

Được biết, IS đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm bằng tiếng Ả-rập, phát qua hãng thông tấn Amaq tự xưng của IS. Trong tuyên bố này, IS nói rằng các tay súng của họ đã tổ chức tấn công một cơ sở của FSB tại thành phố Khabarovsk, làm cho 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trước đó, phía chính quyền Nga chỉ xác nhận đã có 2 người thiệt mạng sau vụ tấn công (trong đó có 1 nhân viên FSB và 1 dân thường), và có thêm 1 người khác bị thương.

Hiện FSB vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về các thủ phạm gây ra vụ việc, mà chỉ nói rằng kẻ nổ súng có liên quan tới một nhóm quốc xã mới.