Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố bên ngoài trụ sở quốc hội Anh ở London vào chiều 22/3, mạng tin Amaq cho biết.

Vụ tấn công khiến hàng chục người thương vong. (Ảnh: Reuters)

Amaq, mạng tin có quan hệ mật thiết với IS, hôm nay cho biết: “Một chiến binh của IS đã thực hiện vụ tấn công để đáp lại lời kêu gọi tấn công nhằm vào công dân của các nước trong liên minh (chống IS)”. Theo thông tin của Amaq, kẻ tấn công London có thể không phải do IS huấn luyện, nhưng là người ủng hộ tổ chức này.

Vụ tấn công xảy ra chiều 22/3 khi một người đàn ông chừng 40 tuổi lái ô tô lao điên cuồng vào những người đi bộ trên cầu Westminster ở London và hàng rào bên ngoài trụ sở quốc hội gần đó. Mark Rowley, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố London, cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 29 người bị thương sau hai vụ tấn công này.

Thủ tướng Theresa May hôm nay cho biết, nghi phạm là một công dân Anh và từng bị tình báo theo dõi vì hành vi bạo lực cực đoan. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của nghi phạm chưa được tiết lộ. Cảnh sát Anh hiện bắt giữ 8 nghi phạm sau đợt vây ráp khu vực London, Birmingham – nơi nghi phạm được cho là đã thuê chiếc xe gây án từ tuần trước.

Theo Dân trí