Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hiểu về Syria, Iraq hay Hồi giáo và rằng nước Mỹ đang kiệt quệ mà không có cứu cánh.

Trong bình luận đầu tiên nhắm đến Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nói: “Nước Mỹ các người đang bị nhấn chìm mà không có cứu, các người trở thành con mồi cho các chiến binh của đế chế Hồi giáo khắp nơi trên thế giới, các người đã kiệt quệ và dấu hiệu diệt vong của các người hiển hiện rõ”.

Trong đoạn ghi âm, người phát ngôn của IS Abu Hassan al-Muhajer nói, nước Mỹ đang được điều hành bởi một người “không biết gì về Syria, Iraq hay Hồi giáo”.

Đây là những bình luận đầu tiên của IS nhắm đến Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 1 vừa qua. Trong bình luận trước đó, IS nói ông Trump là “người bốc đồng, khó đoán”.

Về phần mình, Tổng thống Trump từng tuyên bố đánh bại IS là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Trump đang nghiên cứu các biện pháp để thúc đẩy chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria của liên minh do Mỹ đứng đầu. Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu giành lại hai thành phố lớn nhất của Nhà nước Hồi giáo là Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria.

Đoạn ghi âm kéo dài khoảng 37 phút và được đăng tải qua Telegram. Trong đó, IS còn đề cập đến các vụ tấn công khủng bố gần đây ở châu Âu, kêu gọi những kẻ ủng hộ chúng thực hiện các vụ tấn công khác nhằm giảm bớt sức ép với tổ chức này ở Iraq và Syria vốn đang trên đà suy yếu.

Phát ngôn viên IS nói rằng, tổ chức này sẽ không từ bỏ Trung Đông, tiếp tục duy trì thành trì của chúng ở Syria, Iraq và Yemen.

Dân trí