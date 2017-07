Chiến dịch tấn công tăng cường chống IS tại thành trì Raqqa tại Syria đã chậm lại do vấp phải sự kháng cự dữ dội.

Chiến dịch tấn công tăng cường chống IS tại thành trì Raqqa tại Syria đã chậm lại do vấp phải sự kháng cự dữ dội, theo người phát ngôn của liên minh Mỹ chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 20/7.

Đại tá quân đội Mỹ Ryan Dillon ước tính có khoảng 2.000 tay súng IS tại Raqqa và chúng đang sử dụng thường dân và trẻ em làm lá chắn sống.

"Chúng tôi biết đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng," Dillon nói với AP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tối thứ năm.

Chiến sự tại Raqqa vẫn đang hết sức ác liệt. (Nguồn: Alalam)

Hoa Kỳ đã hợp tác với liên minh chiến đấu – chủ yếu là lực lượng người Kurd, được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria. Trong bảy tuần kể từ khi họ phát động tấn công Raqqa, lực lượng này đã bao vây IS và chọc thủng phòng tuyến của nhóm này tại khu vực Thành cổ và giành được vị trí bên trong.

Dillon nói rằng lực lượng do người Kurd dẫn đầu vẫn đang đạt được các bước tiến, nhưng thừa nhận rằng tốc độ chiến dịch đang chậm hơn hai tuần đầu tiên – thời điểm giành được các thắng lợi nhanh chóng và ngay lập tức. Ông nói khoảng cách giữa các lực lượng SDF ở phía đông của thành phố và mặt trận phía tây hiện chỉ còn dưới 2 kilômét.

Dillon cho biết các chiến binh của IS đang sử dụng rất nhiều chiến thuật tương tự đã được sử dụng tại thành phố Mosul của Iraq, bao gồm việc sử dụng các mạng lưới đường hầm, các xe bom tự chế, máy bay không người lái.

Tuy nhiên, tại Raqqa, theo quan chức này, IS dựa nhiều hơn vào việc sử dụng thường dân, đôi khi là trẻ em, để ngăn chặn các lực lượng liên minh khi họ tiến vào những khu vực cụ thể trong thành phố.

"Chúng tôi biết rằng tại đây sẽ không thể giành được thành công chớp nhoáng nhưng liên minh và SDF sẽ tiếp tục tiến lên và sẽ chiến thắng", ông nói.

Ông Dillon cũng cho hay liên minh này lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá và đe dọa tiến hành chiến dịch xuyên biên giới vào Afrin, khu vực người Kurd kiểm soát ở phía tây Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, ông nói rằng chiến dịch Raqqa cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng.

(Theo AP)