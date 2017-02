Phiến quân IS cài lên người chú chó nhiều trái bom để tấn công các mục tiêu từ xa.

Cảnh chú chó con đeo trên người nhiều trái bom do IS cài nhằm tấn công khủng bố vào các mục tiêu từ xa.

DailyMail đăng video cảnh chó con đang đeo trên người những trái bom kích nổ từ xa được 3 thành viên của lực lượng liên quân chống IS ở Iraq phát hiện khi đang băng qua hàng rào và tiến sâu vào vị trí của liên quân.

Được biết, đây là cách thức đánh bom mới do những tên phiến quân IS nghĩ ra. IS đưa những chú chó mang chai nhựa chứa bom xâm nhập mục tiêu cần hủy diệt và kích nổ gây sát thương lớn.

H. Nam