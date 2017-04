Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS, thoát khỏi cuộc bao vây tại Mosul hai tháng trước nhờ một cuộc tấn công dữ dội của các chiến binh để mở đường chạy trốn.

"Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng 17 xe đánh bom tự sát từ Mosul và một số đơn vị từ Syria để mở đường máu ra khỏi Mosul trong vài giờ", Fuad Hussein, phụ tá của lãnh đạo người Kurd Masoud Barzani, nói trong một cuộc phỏng vấn với Independent.

Thủ lĩnh tối cao của IS. Ảnh: AP

Ông và các nhà lãnh đạo người Kurd khác tin rằng IS thực hiện một cuộc hành quân tinh vi và chịu thương vong nặng nề như vậy để đưa al-Baghdadi đến nơi an toàn.

Cuộc trốn chạy diễn ra sau khi IS mất quyền kiểm soát đông Mosul và trước khi lực lượng an ninh Iraq bắt đầu tấn công vào vùng IS kiểm soát ở tây Mosul hôm 19/2. Ông Hussein nói rằng IS đã "điều đến 300 chiến binh từ Syria và cuộc chiến rất khốc liệt". IS chỉ có một con đường thoát khỏi Mosul là đi về phía tây, qua địa bàn của lực lượng Hashd al-Shaabi Shia. Do IS tấn công quyết liệt bằng bom xe tự sát, Hashd al-Shaabi Shia buộc phải rút lui, khiến IS kiểm soát được con đường này trong thời gian ngắn.

"Tôi tin rằng chúng đã giải cứu al-Baghdadi", Hussein nói và cho biết thêm rằng đơn vị IS từ Syria đã quay về ngay lập tức và thông tin giám sát đài phát thanh của IS cho thấy nhóm này vui mừng vì đã thực hiện nhiệm vụ thành công.

Al-Baghdadi cầm đầu IS từ năm 2010. Nếu ông ta bị giết hay bắt giữ, đó sẽ là cú giáng mạnh cho tổ chức này - nhóm đang mất nhiều đất ở Iraq và Syria.

Vị trí của Mosul. Đồ họa: awesomestories

Phương Vũ