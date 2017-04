Ngày 10/4, báo al-Rai của Kuwait đưa tin các tay súng tình nghi thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị bắt tại Kuwait và Philippines đang lên kế hoạch tiến hành các vụ đánh bom nhằm vào các lực lượng quân đội Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này.

Theo báo trên, các đối tượng này đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào một nhà cộng đồng của người Hồi giáo dòng Shiite. Ngoài ra, lực lượng an ninh Kuwait cũng bắt giữ một giáo viên môn hóa học người Syria bị tình nghi có liên quan tới kế hoạch tấn công khủng bố nói trên. Giới chức an ninh Kuwait hiện chưa đưa ra bình luận nào, dù phía Đại sứ quán Mỹ tại nước này đã đề nghị được rõ hơn về thông tin trên.

Trước đó, hôm 25/3, lực lượng an ninh Philippines đã bắt giữ 1 đối tượng người Kuwait và 1 người Syria vì tình nghi có liên hệ với IS, 3 tháng sau khi những người này đặt chân tới Manila. Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre cho biết, hai đối tượng này đã vào Philippines nhiều lần trong những tháng vừa qua như một phần trong kế hoạch tiến hành âm mưu đánh bom tại Philippines hoặc Kuwait. Theo Bộ trưởng, Al-Dhafiri là một thành viên của IS hoạt động tại Trung Đông và nhà chức trách Mỹ tin rằng tên này có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Philippines. Tên này bị cho là đã tham gia chế tạo chất nổ và có khả năng đang lên kế hoạch chống Kuwait. Người chồng trước của Zina cũng là một chỉ huy cấp cao của IS bị tiêu diệt tại Syria.

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo các thành viên IS có thể vào quốc gia Đông Nam Á này bằng cách trà trộn vào cộng đồng người Hồi giáo, vốn tập trung ở miền Nam nước này.

Kuwait là nơi đặt một số căn cứ quân sự của Mỹ. Quốc gia vùng Vịnh này cũng phải hứng chịu vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ qua, khi một kẻ khủng bố người Saudi Arabia tiến hành vụ đánh bom liều chết bên trong một đền thờ Hồi giáo Shiite hồi tháng 6/2015, khiến 27 người thiệt mạng. IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức