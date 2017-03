Ngày 7/3, lực lượng an ninh Iraq đã đánh bật nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một tòa nhà chính quyền tại Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

Quân đội Iraq bắn tên lửa vào các mục tiêu của IS trong chiến dịch quân sự tại Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN) Ngày 7/3, lực lượng an ninh Iraq đã đánh bật nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một tòa nhà chính quyền tại Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. Người phát ngôn đơn vị tinh nhuệ thuộc Bộ Nội vụ, Trung tá Abdel Amir al-Mohammadawi cho biết đội phản ứng nhanh đặc biệt đã ập vào tòa thị chính thành phố Nineveh và các tòa nhà công sở xung quanh trong một chiến dịch xuyên đêm. Ít nhất 10 phiến quân IS đã bị tiêu diệt. Giới chuyên gia nhận định việc giành lại khu vực trên sẽ giúp các lực lượng Iraq tấn công vào vị trí phiến quân ở khu trung tâm gần đó của thành phố Mosul và là một bước tiến mang tính biểu tượng hướng tới khôi phục chính quyền ở Mosul. Ngày 17/10/2016, các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm giành lại Mosul. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq và là thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại quốc gia Trung Đông này. Tháng trước, Iraq tuyên bố đã giành kiểm soát khu vực phía Đông Mosul sau hơn 100 ngày giao tranh. Ngày 19/2 vừa qua, lực lượng Iraq đã mở chiến dịch giành lại Tây Mosul, khu vực trung tâm đông dân nhất tại thành phố này./.